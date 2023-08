VIDEO: Jenni Hermoso aparece entre risas, con sus compañeras, hablando del beso con Rubiales

La polémica entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso está lejos de terminar, pues en horas recientes salió a la luz un video en donde la jugadora del Pachuca Femenil reacciona al beso que le dio el presidente de la Federación Española.

El metraje es luego de la premiación de la Selección Femenil Española, es una conversación de Hermoso con otra jugadoras en el autobús. La jugadora que milita en la Liga MX Femenil bromea con sus compañeras sobre el beso .

Jenni Hermoso, en el video, le muestra a una jugadora una foto del beso y entre risas se escucha: "Como Iker y Sarah", refiriéndose al momento entre el exportero y la reportera en la final del Mundial Sudáfrica 2010.

También se alcanza a escuchar: "Beso, beso, beso con Rubi con Rubi que se han dado un pico", pero no fue todo, ya que en un momento el presidente de la Real Federación Española de Futbol ingresa al autobús.

Cuando el dirigente del futbol español entra con las jugadoras, estas comienzan a gritar: "Presi, presi, presi", a lo que Luis Rubiales comenta: "A ver parad, quitad, que me da vergüenza".

Luis Rubiales hostiga a Jenni Hermoso en el vestidor

Un video en el camerino de la Selección de España Femenil muestra a Luis Ruibiales con Jenni Hermoso y el presidente de la RFEF asegura que se iba a casar con con la jugadora y que invitaría a todas sus compañeras a Ibiza para que presenciaran la boda.

Al parecer la relación entre Rubiales y Hermoso era muy cercana, pues el directivo sale abrazando a la delantera y aunque ella no opina nada al respecto y solamente hace una mueca de risa se observa como sus compañeras gritan emocionadas, pero por un viaje a Ibiza.

"Jenni y yo (Luis Rubiales) les tenemos una noticia. Jenni y yo nos vamos a casar. Una noticia importante, me acaban de hablar de Ibiza y me dijeron que hay reservaciones, entonces veamos si los clubes las pueden transportar y sino me dicen para yo ver cómo podemos ayudar y ahí presenciar la boda de Jenni y Rubiales", dice el presidente de la Federación Española.

Todo a punta a que dicho video fue grabado minutos después de salir campeonas del mundo el pasado 20 de agosto cuando derrotaron a Inglaterra en la final.

