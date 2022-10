VIDEO: ¡DE MIEDO! Balacera detiene partido de futbol en Monterrey; jugadores y fans corren en busca de refugio

La violencia sigue azotando al futbol mexicano y lo hace en todos en sus niveles, pues ya no solo es en la Liga MX, debido a que en esta ocasión una balacera interrumpió un partido amateur en los límites de Monterrey.

Jugadores y aficionados vivieron instantes de puro miedo, ya que mientras el duelo se realizaba un enfrentamiento armado se registró en San Nicolás, muy cerca de Monterrey, los reportes indican que fue cerca de Avenida Barragán.

Balacera registrada en San Nicolás límites con Monterrey cerca del hospital militar en Av Barragán interrumpe partido de fútbol, jugadores y asistentes corren buscando resguardarse en en lugar, no hay lesionados @MovilidadSN @GobSanNicolas @Cicmty pic.twitter.com/zFR3czSKrY — #LoQuePasaEnSN®️DM Abierto (@QuePasaEnSN) October 4, 2022

La balacera se presentó durante el partido entre los "Chiflaburras" y "Pancho Villa", los videos que corren por las redes sociales registraron el momento de las detonaciones, las cuales fueron cerca de las 21:00 horas.

En el metraje se observa a los jugadores y a los públicos corriendo para resguardarse. Informes señalan que las autoridades llegaron al lugar, pero no se encontraron los motivos del enfrentamiento armado, ni hay detenidos, pero por fortuna no hubo lesionados.

Así se juega el repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX

Se dieron a conocer los días y horarios para el repechaje del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que pasaron del quinto lugar al décimo segundo. La fase de la repesca quedó de la siguiente manera: Tigres recibe al Necaxa, Toluca vs Juárez, Cruz Azul vs León y Puebla vs Chivas.

De las cuatro llaves, las que más cerradas podrían ser son las del Cruz Azul contra el León y Puebla ante Chivas, ambas teniendo antecedentes, pero el Rebaño hace un año en el Cuauhtémoc fue eliminado por La Franja en la tanda de los penaltis.

¿Cómo se juega el repechaje de la Liga MX?



5° Tigres vs 12° Necaxa

6° Toluca vs 11° Juárez

7° Cruz Azul vs 10° León

8° Puebla vs 9° Chivas

aar