VIDEO: Paco Villa lucha contra un potente cáncer; "estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida"

El comunicador Paco Villa es una de las voces más reconocidas dentro de los narradores de la Liga MX y sorprendió con el anuncio de su lucha contra un potente cáncer, el cual le fue detectado hace unos meses mientras trabajaba.

El cronista de TUDN sacudió al mundo deportivo mexicano con el video en donde da a conocer que se encuentra ya en quimioterapia. Villa reveló que el padecimiento se lo detectaron en Doha, Qatar, en los primeros días de su cobertura de la Copa del Mundo 2022.

"Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte", comienza el mensaje que agregó en la descripción del video.

Aunque se trata de una enfermedad complicada, de las más severas que hay en el mundo, Paco Villa asegura que su padecimiento también le ha traído bastantes momentos buenos, incluso más que los malos, por lo que se se encuentra "muy agradecido" y destacó el acompañamiento de su esposa, un pilar fundamental en su vida.

"Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte", sigue el mensaje.

Del mismo modo, el narrador agradeció el apoyo de sus compañeros y de TUDN, la empresa para la que trabaja. Indicó que está "sanando con mucha fe" y que el haberse incorporada de nuevo al trabajo le sienta bien, ya que lo hace sentir feliz.

"Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz. Solo quería platicarles para que si me ven por ahí, ya sea en el trabajo o en la calle, sepan que estoy bien, que estoy sanando con mucha fe y luchando con todo mi ser", termina el mensaje.

