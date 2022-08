VIDEO: Así fue la pelea entre "Chucho" Benítez y el "Travieso" Guzmán; se subieron al ring con guantes y todo

El periodista David Medrano invita a distintas personalidades del futbol a su podcast, en donde charla largo y tendido sobre sus vivencias, uno de esos personajes fue el entrenador Daniel el "Travieso" Guzmán, quien reveló que llegó a los golpes con Christian Benítez.

El "Travieso" dirigió a Santos de 2006 a 2009 y entre los jugadores que tuvo a su mando se encontraba el "Chucho", uno de los mejores delanteros que ha llegado a México y con quien tuvo un enrome roce que llegó a los golpes; con guantes y toda la cosa.

El goleador desobedeció una de las indicaciones del estratega mexicano y tras discutir fue que se presentó la pelea. "Con el único que discutí fue con Chucho Benítez y llegamos a los golpe con guantes de box, porque a veces el jugador se confunde y piensa que uno no es humano, pero a mi también me duele perder el partido, me duele que se burlen de mí, y a veces llega un punto de tensión fuerte" comenzó diciendo Guzmán.

Aunque eso sí, el "Travieso" expresó que es más un técnico que busca mediar las discusiones: "Luego tu das una indicación como líder y alguien te la debate, si no es por las buenas, pues es a otro manera, pero de ahí a más, no David, soy un conciliador", aseveró.

Así se dio la pelea entre el "Travieso" y el "Chucho"

El estratega cuenta que después de un partido de los Guerreros el equipo entrenó, dio las indicaciones y Christian Benítez se negó a entrenar, pero el "Travieso" pensó que se trataba de una broma.

"Fue en un entrenamiento, hice las indicaciones después de un partido, y en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, Chucho me dijo que no quería entrenar, y yo pensé que estaba bromeando, le dije 'vas a entrenar' y el me dijo pues no 'entreno'", rememoró hace tiempo para TUDN.

"Le pregunté '¿cómo lo arreglamos?' y el me dijo que a 'golpes'. Al otro día nos subimos a un ring, para no hacer el cuento largo, le tiré dos golpes de 'Canelo' que lo conectaron bien, pero mi 'Negrito', en paz descanse, me puso un tunda, me rompió una costilla, pero la verdad todo muy sano, no lo quería golpear porque sino me corrían del club, pero al final eran cosas que unían al grupo", finalizó su historia Daniel Guzmán.

