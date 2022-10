VIDEO: Resumen del Houston Astros vs Philadelphia Phillies, Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB

Los Philadelphia Phillies remontaron una desventaja de cinco carreras para imponerse por 6-5 a los Houston Astros en extrainnings y en calidad de visitantes en el arranque de la Serie Mundial de la MLB.

Un batazo profundo de JT Realmuto en la parta alta de la décima entrada definió el partido a favor de la escuadra visitante, que en el tercer inning caía 5-0.

Kyle Tucker fue el encargado de convertir la primera carrera en el Clásico de Otoño al poner en ventaja a Houston en el segundo inning con un homerun al jardín derecho. En ese mismo episodio, los locales consiguieron el 2-0 después de que Martín Maldonado bateó un sencillo al jardín central.

En la tercera entrada, la novena texana amplió considerablemente la diferencia al irse arriba por 5-0 gracias a un homerun de tres carreras de Tucker.

Sin embargo, en el quinto episodio la pizarra ya se encontraba igualada 5-5 debido a un doble productor de par de carreras de JT Realmuto. En el cuarto inning, Nicholas Castellanos y Alec Bohm, con sencillo y doble, respectivamente, habían resucitado a los Phillies.

🔥 ¡Partido nuevo en el Minute Maid Park! 🔥



Los Phillies ya empataron el juego tras ir perdiendo por CINCO carreras. 😱#SMxESPN



Disfruta la Serie Mundial en #StarPlusLA pic.twitter.com/IT1VzX6kio — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 29, 2022

Los aficionados presentes en las gradas del Minute Maid Park no dejaban de hacerse sentir en medio de un partido que esta cumpliendo con creces las expectativas que cada año genera la Serie Mundial.

En el sexto inning, ni Bryan Abreu (Houston) ni Zach Eflin (Piladlphia) permitieron anotaciones, llegando emparejo el partido en el último tercio y con la incertidumbre al máximo, pues en el séptimo episodio tampoco hubo movimientos en el marcador debido al pitcheo de Ranger Suárez (Philadelphia) y Héctor Neris (Houston).

También sin anotaciones en el octavo episodio, Astros y Phillies llegaron a la novena entrada en busca del primer triunfo de la World Series. Por Houston lanzó Ryan Pressly, mientras que por Philadelphia lo hizo Seranthony Domínguez.

En el arranque de la décima entrada, Realmuto bateó un homerun al jardín derecho para poner arriba a Philadelphia por 6-5 en una increíble remontada.

Los Phillies no disputaban la Serie Mundial del beisbol de Grandes Ligas desde la temporada del 2009, cuando sucumbieron tras seis encuentros frente a los New York Yankees, que precisamente no se coronan desde aquel año.

En contraparte, para los Astros se trata de su cuarta presencia en las más recientes seis ediciones de la World Series y la segunda consecutiva, luego de que en el 2021 fueron vencidos en seis capítulos por los Atlanta Braves.

De hecho, los de Houston solamente salieron airosos en este evento en la campaña del 2017, cuando se coronaron a costa de Los Angeles Dodgers en el séptimo y último duelo entre ambos.

¿Cuándo es el Juego 2 entre Astros y Phillies?

La actividad de la Serie Mundial de la MLB continúa este sábado 29 de octubre, cuando se efectúe el Juego entre Astros y Phillies, que de nueva cuenta se verán las caras en Minute Maid Park.

El domingo ambos equipos descansan, pues el Clásico de Otoño se traslada a Philadelphia, donde el lunes 31 de octubre medirán fuerzas en el Juego 3, a celebrarse en el Citizens Bank Park.

