VIDEO: Siboldi, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro se reencuentran en entrenamiento y reviven la intensa bronca que tuvieron

Robert Dante Siboldi fue anunciado como el nuevo director técnico de los Tigres y en redes sociales no tardaron en recordar el día que tuvo un fuerte choque con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, quienes ahora serán sus nuevos pupilos.

El incidente se revivió en el primer entrenamientos que tuvieron juntos y el estratega comentó: "Yo ni me acordaba. Nahuel me dijo que no pasa nada, eso fue producto de lo que pasa cuando quieres ganar. Somos altamente competitivos y nadie quiere regalar nada, desde ese momento para mí terminó, pero la gente le dio más importancia".

La pelea de Robert Dante Siboldi con los jugadores de los Tigres se dio en la Copa GNP 2020, cuando el ahora director técnico de los felinos de Nuevo León comandaba a La Máquina del Cruz Azul.

Guido Pizarro, capitán de los Tigres, en aquel juego, le reclamó duro a su ahora entrenador: "Siboldi, te voy a esperar afuera la conc** de tu madre", gritó el centrocampista en repetidas ocasiones, retando a una pelea al timonel de 57 años.

Campeón de la Liga MX con Santos Laguna, Robert Dante Siboldi llega a los Tigres de la UANL tras la salida del mexicano Marcó Antonio 'Chima' Ruiz.

Tigres quiere enderezar el camino



Los Tigres de la UANL están dentro del repechaje en estos momentos, pero querrán hacer hasta lo imposible para meterse de manera directa a la Liguilla, pues así no estipularon desde que inició el campeonato.

Hace apenas unos meses eran el equipo a vencer, la plantilla a la que todos le temían y Miguel Herrera (ex entrenador) estaba quedando como la burla después de decir que ya algunos jugadores eran viejos.

Hoy y a pesar de que son una de las plantillas más caras de la Liga MX y del continente no muestran lo que presumen y ya cambiaron en dos ocasiones de entrenador en lo que va de la campaña.

Primero fue Diego Cocca quien decidió dejar a la escuadra felina para enrolarse con la Selección Nacional de México y posteriormente el Chima Ruiz, quien después de varios resultados que no agradaron a la afición y a la directiva dejó su cargo.

