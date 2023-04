VIDEO | Tigres: Robert Dante Siboldi y sus primeras palabras como entrenador felino; llega a sacudir el equipo

Los Tigres presentaron oficialmente a Robert Dante Siboldi como su entrenador, con la misión de enderezar el camino, pues ya cambiaron en dos ocasiones de entrenador en lo que va del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y los resultados no van de acuerdo con el potencial de la plantilla.

Siboldi ya tuvo su primera experiencia al mando del primer equipo, pero tendrá poco tiempo para trabajar con los jugadores, ya que su debut como estratega de la UANL será este jueves ante el Motagua de Honduras en la Concachampions.

"Agradezco a Mauricio y a Toño, a Cemex, a la Universidad por el hecho de que pueda estar aquí. Estoy feliz. Para mí es un privilegio estar en este club. Después de veintitantos años regreso a lo que era mi casa. Estoy emocionado de volver y encontrarme con tantos cambios favorables", comenzó diciendo el timonel en su presentación.

La directiva y afición de los Tigres no esperan otra cosa de Siboldi que no sea el campeonato de liga y puede que la experiencia del exjugador pueda ser benéfica, ya que al mando de Santos Laguna levantó el título del Clausura 2018.

"Es una gran oportunidad para mí volver y poder volcar mi experiencia a los muchachos, hay un gran equipo, un gran grupo. Hoy fue el primer entrenamiento y pude percibir ciertas cosas que reafirman cosas de cuando venía de rival. Ahora las tengo en el día a día y son un gran equipo", mencionó.

Robert Dante Siboldi recuerda incidente con Guido Pizarro

Robert Dante Siboldi dejó en claro que llega a sacudir a los Tigres, pues mencionó que no respetará jerarquías y el jugador que esté en mejor forma será el que se encuentre en el 11 inicial. En el mismo sentido, señaló que buscará ganar cueste lo que cueste, ya que los felinos quieren resultados inmediatos.

"A diferencia de mi filosofía de juego, que siempre he priorizado las formas, el ganar mereciéndolo, creo que hay que hacerlo un poquito de lado para otro momento y ganar a cualquier lugar. Los que les toque entrar, los voy a elegir por lo que vea yo en estos días, para preparar el partido para el jueves. El que mejor esté va a jugar, el que esté con deseos y ganas de ganar va a jugar. Yo no tengo compromiso con ninguno. Va a jugar el que yo, y el cuerpo técnico, vea que está para jugar", afirmó.

Tigres es séptimo lugar de la tabla general del Clausura 2023 de la Liga MX y todavía tienen oportunidad de entrar en la clasificación directa, pero el funcionamiento del equipo ha dejado mucho que desear, aunque el nuevo timonel indicó que se trata de un bache que hay que pasar.

"Nos toca estar en un momento de un bache. Desde mi experiencia hay que volver a las bases, volver a ser lo que hacíamos con mucha humildad. Hay que trabajar, es la única forma, hay que prepararse, no tenemos el tiempo que quisiéramos para hacerlo en el campo. Hay que apelar mucho a las capacidades que hay. Hay mucho talento en el equipo y ponernos de acuerdo, en ciertas cosas, en lo que entiendo yo y lo que me gusta como idea de juego", detalló el exentrenador de Cruz Azul.

Además, uno de los temas más tocados en redes fue que se revivió la pelea de Robert Dante Siboldi y Guido Pizarro en la Copa GNP 2020, cuando el ahora estratega de Tigres era director técnico de La Máquina.

Guido Pizarro, capitán de los Tigres, en aquel juego, le reclamó duro a su ahora entrenador: "Siboldi, te voy a esperar afuera la conc** de tu madre", gritó el centrocampista en repetidas ocasiones, retando a una pelea al timonel de 57 años.

"Yo ni me acordaba. Nahuel me dijo que no pasa nada, eso fue producto de lo que paso cuando quieres ganar. Somos altamente competitivos y nadir quiere regalar nada, desde ese momento para mí terminó, pero la gente le dio más importancia", dijo.

