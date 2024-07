Wimbledon 2024 | Carlos Alcaraz recibe emotiva felicitación de Rafael Nadal tras su coronación

El tenista español Rafael Nadal le dedicó una emotiva felicitación en redes sociales a su compatriota Carlos Alcaraz momentos después de que el murciano se coronó en Wimbledon 2024 luego de superar en tres sets al experimentado serbio Novak Djokovic.

“¡Enhorabuena, Carlos! Qué gran momento, otros más. ¡Fuerte abrazo!”, fue el mensaje que el Matador le dedicó al Niño Maravilla en una publicación en su cuenta de Instagram.

Con su coronación en Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz se proclamó bicampeón en el certamen en Inglaterra, el cual ganó por primera ocasión el año pasado y también a costa de Nole.

Fue el cuarto Major para el joven tenista de 21 años en su carrera, pues a los dos obtenidos en Wimbledon se suman el Abierto de Estados Unidos del 2022 y el Roland Garros de este año.

El camino de Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz comenzó su camino en Wimbledon 2024 con un triunfo sobre el estonio Mark Lajal en la primera ronda. El australiano Aleksandar Vukic sucumbió a manos del murciano en la segunda ronda.

El jugador español superó al estadounidense Frances Tiafoe en la tercera ronda para posteriormente doblegar a Ugo Humbert en los octavos de final.

El estadounidense Tommy Paul cayó en cuartos de final contra el nacido en El Palmar, Murcia, quien en semifinales dio cuenta del ruso Daniil Medvedev.

¿Por qué Rafael Nadal no jugó Wimbledon 2024?

El mallorquín Rafael Nadal no participó en Wimbledon 2024 pese a que no se encuentra lesionado, por lo que ése no fue el motivo por el que no jugó dicha competencia.

El Gladiador tomó la decisión de no acudir a la justa en suelo inglés debido a que priorizó representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Wimbledon y el Abierto de Australia son los torneos de Grand Slam que menos veces ha ganado Rafael Nadal, quien se ha coronado dos veces en ambos certámenes; a diferencia de los cuatro títulos que tiene en el Abierto de Estados Unidos y de los 14 que suma en Roland Garros.

EVG