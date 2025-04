Diego Luna se despide del viaje hermoso de Andor en la CDMX

Tras 10 años de que Cassian Andor llegó a la vida de Diego Luna, el actor se despidió de ese “viaje hermoso y vital”, ayer en la Ciudad de México, donde agradeció a los fans que lo siguieron en este trayecto que culmina con la temporada dos de Andor. “¡Qué chingón sentirse acompañado!”, les dijo en la sala de cine de la Plaza Antara, donde por primera vez pudieron ver el cuarto episodio, pues el también productor quiso que fuera su tierra natal el lugar para decirle adiós al ya icónico personaje del universo de Star Wars.

“Que estén ustedes aquí significa muchísimo, porque me da la oportunidad de cerrar algo que ha sido vital, hermoso, demandante y difícil. Llevo viviendo (en este personaje) más de 10 años, han pasado muchas cosas. Cerrar aquí, en un cine, en México, que sea la última vez, es especial. Esto que va a pasar aquí sólo ocurrió en Tokio, no dejaron que pasara en otro lado”, dijo Diego Luna durante una charla junto a la actriz Genevieve O’Reilly, previo a la proyección del cuarto episodio de Andor 2, que llega a Disney+ hoy, con los capítulos cinco y seis.

De izq. a der., Alonso Ruizpalacios, Diego Luna y Genevieve O'Reilly.

El Dato: Diego Luna tomó un video del público ayer para mandárselo al guionista de Rogue One: una historia de Star Wars y Andor, Tony Gilroy. Los asistentes le enviaron un saludo al estadounidense.

“Tengo que agradecer que me hayan dado la oportunidad de vivir esto hoy con ustedes, regresar aquí, decir gracias en español. La gente que ha visto la serie en español es importantísima, es muchísimo el público que la ha visto (en este idioma)”, agregó.

Diego Luna compartió que durante la filmación de la segunda temporada quería llorar todo el tiempo y fue muy emocional saber hacia dónde se conducía Cassian Andor.

“Me daban ganas de chillar a cada rato en el set, y Cassian, no, se estaba moviendo con mucha determinación, muy consecuente de aquello en lo que creía. El último bloque es justamente eso, no es un spoiler, es el empiezo de Rogue One, le debemos todo, esa película abrió camino”, confesó.

El emotivo encuentro entre el director mexicano y la actriz.

Antes, durante su paso por la alfombra roja Diego Luna, compartió que tuvo que dejar de lado esas emociones para seguir adelante con el personaje del universo de Star Wars.

“Había que dejar los sentimientos a un lado, todo tenía una carga emotiva muy fuerte para mí, porque tú como intérprete y el público sabes qué pasa después, pero el personaje no tiene idea de lo que viene. Sabemos qué hay detrás de cada promesa que hace, de cada despedida. Había que tratar de enfocarse en lo que está pasando el personaje. Ahora que veo la serie, tiene un significado doble, sabemos cuál es ese gran final, ese gran sacrificio que hace, resignifica todos los momentos”, expresó el actor.

Diego Luna contó que se despide de Cassian Andor muy satisfecho de lo que logró con el personaje.

“Me llevo la gran experiencia y la certeza de haber utilizado bien mi tiempo, de haber trabajado en algo que me representa, que disfruté, que tuve la oportunidad de compartir con gente que me hizo crecer”, comentó.

Los actores, durante la alfombra roja, Diego Luna aprovechó para tomarle una foto a O'Reilly

Sobre trabajar al lado del director mexicano Alonso Ruizpalacios en los últimos tres episodios, compartió que fue una experiencia especial, que lo reconectó con el sentido primigenio que lo hizo querer dedicarse al cine.

“Trabajar con Alonso fue de las cosas más lindas. Si esta película conecta con el cine que vi de niño, esa fantasía a la que jugaba cuando era niño, haber filmado con Alonso y con Damián García, quien era el fotógrafo, me hizo conectar con el porqué hago cine, los referentes y la generación con la que crecí haciendo cine aquí. Estar en familia contando esta historia fue una experiencia hermosa”, dijo Diego Luna.

En esta agridulce despedida, la actriz Genevieve O’Reilly, quien da vida a Mon Mothma, la líder de la Alianza Rebelde, visiblemente conmovida y casi al borde del llanto, agradeció dar vida por 20 años a este personaje.

La actriz Genevieve O'Reilly

“Me siento muy afortunada de volver a interpretar el papel de esta mujer… Como actriz sueñas tener un personaje como el de Mothma, porque hay una hermosa relación con el público, que sabe lo que va ocurriendo y la manera en la cual tan sutilmente debe manejarse a lo largo de la historia”, dijo.