Tulio Triviño y compañía llegarán a la pantalla grande

Después de 11 años, los simpáticos personajes de uno de los programas más populares de Latinoamérica vuelven a la pantalla con 31 Minutos: Calurosa Navidad, película que llegará en noviembre, anunció recientemente Amazon Prime.

Sobre dicho título, el mismísimo Tulio Treviño dijo que “Juanín la escribió, dirigió, produjo, filmó, iluminó y editó, además de grabarla con su propia voz a 15 idiomas”, y casi se le escapa revelar la identidad de la estrella invitada, pero eso es una sorpresa. Juan Carlos Bodoque declaró que él es el protagonista y salva la Navidad en la historia, “también salvo la película con mi actuación”, señaló; sin embargo, Patana Tufillo dio a conocer que la trama en realidad sigue a Bodoque mientras casi arruina la Navidad.

Amazon Prime también reveló avances de La Oficina, versión mexicana de The Office. Al terminar un sketch con el actor Fernando Bonilla en el papel de Jerónimo Ponce III, los encargados de hacer la serie, Gary Alazraki (Nosotros los Nobles) y Marcos Bucay (VGLY), confirmaron los primeros detalles. El protagonista es el hijo del dueño de una empresa de jabones, es el peor jefe del mundo y no se da cuenta de todo lo que no sabe.

“Los creadores de The Office nos pasaron la batuta y nos dijeron que no lo arruináramos. La consigna era que no íbamos a traducir guiones de la original e íbamos a adaptarla de forma creíble a México, entonces notamos que hay algo muy particular de las empresas mexicanas y es que casi todas son familiares, la gente que trabaja para estas familias no va a tener mucha oportunidad de eventualmente volverse el jefe, ese fue el primer elemento que tomamos”, confesaron Gary Alazraki y Marcos Bucay acerca de la serie que se estrenará en 2026.