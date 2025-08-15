Empire of the Sun encabeza el SimiFest 2025

Después de celebrar su primera edición en el Parque Bicentenario, ahora bajo la administración gubernamental, el SimiFest vuelve con una nueva sede y con Empire of the Sun como cabeza de cartel. Será el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con dos escenarios y 12 horas de música.

El elenco lo complementan Roosevelt, Leon Bridges, Caloncho, Roomo, Simpson Ahuevo, Maribou State y Go Golden Junk, entre otros más. Pretende superar las 16 mil personas que reunió el año pasado, pues estima que acudan 25 mil asistentes.

El Tip: A diferencia del año pasado, los costos sí se elevaron, pues iban de los mil a los mil 350 pesos. En aquel entonces hubo 17 mil entradas disponibles.

Este año, además, el encuentro musical creado por Farmacias Similares y liderado por su CEO, Víctor González Torres, hace alianza con OCESA para garantizar las medidas de seguridad, a raíz de hechos como el que ocurrió en el AXE Ceremonia, donde fallecieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. OCESA fue proveedora de aquel festival y fue señalada por abogados de la familia de Berenice de estar involucrada en el caso. Ésta se deslindó.

“Estamos tomando las medidas necesarias para que los asistentes tengan la mayor seguridad. Este año lo hacemos con OCESA, empresa que tiene toda la expertise en eventos de esta magnitud; además de manejar el lugar donde lo realizaremos”, explicó ayer en conferencia de prensa Víctor González Torres.

En esta edición, el SimiFest también reunirá a Matías y Daniel, Life on Planets, Rubio, Rosas, Rhye, Lewis Ofman y Go Golden Junk. Además, se esperan artistas sorpresa que se anunciarán en las próximas semanas.

A la conferencia de prensa acudieron algunos artistas, entre ellos el rapero sonorense Simpson Ahuevo, quien aseguró: “Me emociona mucho ser parte de un festival con una causa tan bonita. Llevo más de 20 años de carrera y voy a preparar un gran show”.

Más que un festival de música, Simi Fest ofrece experiencias únicas: la Fábrica del Doctor Simi para personalizar peluches alusivos a los artistas; Similandia con souvenirs y mercancía exclusiva; zonas gastronómicas y actividades con marcas como Eternal Secret y Alba.

En esta edición también se ha planteado una meta ambiental: sembrar 25 mil bombas de vida. “Cada boleto lo transformamos en una bomba de vida: pelotitas de composta con tres semillas, tres posibilidades de que surjan nuevos árboles en zonas afectadas del país”, dijo Víctor González Torres. “Queremos que la gente se divierta, pero también que se lleve la satisfacción de contribuir a un cambio real”, añadió.

Al respecto, Rubio añadió: “Me sorprendió gratamente saber que éste es un festival ambientalista”.

Simifest 2025

Cuándo: 29 de noviembre

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez

Costos: General $1,350, Preferente $2,350 y Zona VIP $3,500 (precios

sin cargos)