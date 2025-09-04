Estudios Churubusco comienza sus festejos y va por renovación

Estudios Churubusco celebra 80 años de existencia y de ser parte de la historia fílmica del país con una renovación que consistirá en una inversión federal de 268 millones de pesos para modernizar foros, bodegas, salas de posproducción y reforzar el histórico laboratorio fílmico, considerado pieza clave para la preservación del patrimonio cinematográfico nacional.
“En los últimos 30 años no se les ha hecho una inversión real… Ahora buscamos transformar estos estudios para que estén a la altura de las necesidades tecnológicas actuales, tanto para grandes producciones como para el cine independiente”, dijo ayer a La Razón Cristián Calónico Lucio, director de Estudios Churubusco, luego de una conferencia de prensa.
“Queremos dejar unos estudios, para cuando termine este sexenio, que funcionen durante las próximas dos o tres décadas”, añadió.
- El Tip: La película mexicana La morena de mi copla fue la primera que comenzó a filmarse el 10 de septiembre de 1945.
Para garantizar su protección, también se busca que sean declarados Patrimonio Artístico de México. “Algún agente me aconsejó cuando llegué aquí que deberíamos quitarlo, desaparecerlo, pero no, y por eso queremos ver si logramos que se vuelva patrimonio artístico de México, que lo declare Patrimonio Cultural la Ciudad México, para que a nadie se le ocurra desaparecerlo“, dijo a este diario.
Como parte de las actividades conmemorativas, tendrá lugar el Primer Foro de la Industria Audiovisual MEXAV, ciclos de cine con clásicos y producciones contemporáneas, exposiciones fotográficas, así como conciertos sinfónicos. En diciembre, se sumará una exposición de grabado en el Centro Nacional de las Artes.
Además, se publicarán dos libros: uno dedicado a las historias de vida de los trabajadores y otro, a las producciones más relevantes filmadas en la última década, se anunció ayer.