Adaptación de La casa de los espíritus apuesta de Prime Video para 2026

Alfonso Herrera y Fernanda Castillo, en la adaptación de La casa de los espíritus.

El próximo año, la pantalla de Prime Video estará cargada de estrenos interesantes como La casa de los espíritus, serie basada en la célebre novela homónima de la escritora Isabel Allende, descrita por uno de sus protagonistas, Alfonso Herrera, como “una historia que emociona tremendamente porque ha conectado con millones de personas”. Además del regreso de Eugenio Derbez al drama con la serie El juicio.

La adaptación de La casa de los espíritus de Isabel Allende es una de las grandes apuestas y para Fernanda del Castillo, otra de las protagonistas, “es una forma genial de celebrar nuestro legado y nuestras historias de Latinoamérica”. Contará con las actuaciones de Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Juan Pablo Raba y Maribel Verdú.

El Dato: La novela ya había sido adaptada al cine en 1993, en una película protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas.

Mientras que de la serie El juicio, se adelantó recientemente que muestra cómo las fallas del sistema judicial mexicano llevan a un padre a ir al límite para que se le haga justicia a su hija. Eugenio Derbez compartirá créditos con el actor español Pedro Alonso. “Trabajar con Pedro Alonso, Berlín de La casa de papel, fue maravilloso”, dijo el intérprete mexicano.

Por su parte, La Oficina llegará con comedia irreverente para adaptar a la mexicana la exitosa serie The Office de la mano de Gaz Alazraki y Marcos Bucay, con Fernando Bonilla como Jéronimo Ponce III, heredero de Jabones Olimpo, acompañado por Elena del Río como Sofi de Atención a Clientes y Fabrizio Santini en el papel de Memo, Gerente de Ventas, se detalló.

También los fans del Hombre Araña podrán disfrutar de la nueva serie Spider-Noir, protagonizada por el galardonado actor Nicolas Cage como una variante del héroe arácnido y que estará disponible en dos versiones, una a color, mientras que la otra será en blanco y negro.

Pedro Alonso y Eugenio Derbez en El juicio. ı Foto: Amazon Prime y Especial

8 episodios tendrá la adaptación de la novela

70 millones de copias vendidas tiene La casa de los espíritus

Asimismo, los amantes de la comedia podrán ver la octava temporada de LOL junto a un spin-off de esta producción, LOL Buscando Talento: México, en la cual Adal Ramones, Michelle Rodríguez y Capi Pérez ayudarán a Eugenio Derbez a encontrar nuevos comediantes, recorriendo bares y diversos lugares de todo México en la búsqueda de gente con el talento de hacer reír a los demás.

Además, The Boys finalizará con su esperada quinta temporada, conoceremos a una versión joven de la protagonista de Legalmente rubia en la serie precuela Elle, la entrañable serie mexicana Nadie nos va a extrañar tendrá segunda temporada, la cual ya se está grabando, y veremos nuevas temporadas de El Señor de los Anillos: Los Anillos del poder, Beast Games e Invencible se destacó.

Otros estrenos en Prime Video para el siguiente año serán la comedia mexicana de adolescentes y zombis Prefiero la muerte, con las actuaciones de Fernanda Castillo, Diego Herrera, Lilith Curiel, Farah Justiniani, Armando Hernández, Luis Fernando Peña y Tiaré Scanda; al igual que la película mexicana de acción Venganza, misma quese estrenará primero en cines y cuenta con las interpretaciones de Paola Núñez, Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, entre otros.

Spider-Noir ı Foto: Amazon Prime y Especial

“Yo de niño era muy fanático de Rambo y cuando Pablo Cruz me invita a hacer esta película, no pude decir que no, es una gran oportunidad”, expresó Omar Chaparro, mientras que la actriz Palola Núñez afirmó: “Las escenas de acción son mis favoritas de filmar”.

Pero, antes de ver todo lo que Prime tiene preparado para 2026, en lo que resta de este 2025 podremos ver todavía otros buenos títulos, como la segunda temporada de Gen V el 17 de septiembre, los nuevos capítulos de De viaje con los Derbez el 26 de septiembre con la familia viajando por Japón, la película de acción Juego sucio con Mark Wahlberg y del director Shane Black en octubre, la cinta española Culpa nuestra el 16 de octubre, 31 Minutos: Calurosa Navidad en noviembre, la segunda temporada de Fallout el 17 de diciembre y Cometierra, adaptación de la novela de la escritora argentina Dolores Reyes con una combinación de drama juvenil y elementos sobrenaturales, contando con actuaciones de Yalitza Aparicio, Mabel Cadena y Rubén Albarrán, además de una canción original de Natalia Lafourcade.