Adolescencia domina los Emmy y grito pro-Palestina marca la noche

La 77ª edición de los Premios Emmy transformó al Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos, en el epicentro de la televisión mundial la noche de ayer. La gran triunfadora fue Adolescencia (Adolescence), producción de Netflix, que se llevó seis premios, incluido el de Mejor Serie Limitada o de Antología.

Su cocreador y protagonista, Stephen Graham, subió al escenario con parte del elenco y pronunció un discurso que desarmó el concepto de competencia: “Lo que hacemos no es un partido de futbol, no hay ganadores ni perdedores; todo es subjetivo”. La frase arrancó un aplauso sostenido.

En la alfombra roja, el actor español Javier Bardem afirmó que no trabajará con ningún estudio o productora que apoye el genocidio en Gaza. ı Foto: Reuters

El Tip: Adolescencia se convirtió en la segunda serie más vista de habla inglesa en la historia de Netflix. Tenía siete nominaciones.

La serie hizo historia también, porque Owen Cooper, con tan sólo 15 años, se convirtió en el ganador más joven de los premios Emmy al ser premiado como Mejor Actor de Reparto en una Miniserie. Se impuso a grandes figuras como Javier Bardem, quien competía por su papel en Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez.

En el drama criminal, el actor Owen Cooper da vida a un chico de 13 años que es acusado de asesinar a su compañera de clase.

Cate Blanchett optó por la elegancia con este Armani. ı Foto: Reuters

En el terreno de la comedia, la sorpresa fue The Studio, que debutó en grande al coronarse como Mejor Serie de Comedia y sumar seis galardones. Seth Rogen, creador y protagonista, tomó la palabra visiblemente emocionado: “Me da un poco de vergüenza admitir lo feliz que esto me hace”, dijo entre risas nerviosas, antes de agradecer a sus colaboradores y seres queridos.

Derek Hough dio muestra de estilo con este traje. ı Foto: Reuters

Al recibir también el Emmy a Mejor Actor en Serie de Comedia, repitió su gratitud y dedicó el triunfo a quienes hicieron posible un proyecto que nació como una apuesta arriesgada.

Pedro Pascal no defraudó con atuendo de Celine. ı Foto: Reuters

En el género dramático, The Pitt se llevó el premio a Mejor Serie Dramática, y Katherine LaNasa se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto. Entre lágrimas, dirigió su discurso a su esposo, el actor Grant Show: “Este premio también es tuyo, porque me has acompañado en cada sombra y cada luz de este camino”. La cámara mostró a su marido emocionado hasta las lágrimas, generando uno de los momentos más virales de la noche.

Jenna Ortega deslumbró con un vestido de Givenchy. ı Foto: Reuters

La representación también se abrió paso con Tramell Tillman, de Severance, quien hizo historia al convertirse en el primer hombre negro en ganar como Mejor Actor de Reparto en Drama. El auditorio se puso de pie cuando agradeció a su madre: “Ella fue mi primera coach actoral y la razón por la que nunca me rendí”.

Scarlett Johansson lució increíble con este Prada. ı Foto: Reuters

La intimidad estuvo a cargo de Cristin Milioti, premiada como Mejor Actriz en Miniserie por The Penguin. Con la voz quebrada, confesó que había escrito su discurso en el reverso de unas notas de terapia: “El arte también es sanar; este personaje me enseñó a abrazar mis heridas”.

Selena Gomez eligió este Louis Vuitton. ı Foto: Reuters

Pero el discurso que marcó la historia de la gala fue el de Hannah Einbinder, reconocida como Mejor Actriz de Reparto en Comedia por Hacks. Tras bromear diciendo “Esto también es punk rock”, cerró con un mensaje político que estremeció a la audiencia: “Go Birds, f— ICE, and free Palestine!”. Aunque la transmisión censuró la palabra altisonante, el mensaje completo fue escuchado en vivo y rápidamente se volvió tendencia global.

Más tarde, en entrevistas tras bambalinas, la actriz explicó: “Como mujer judía, me parece crucial distinguir entre religión y un Estado etnonacionalista”. Su declaración colocó la causa palestina en el centro de la conversación internacional.

Mientras que durante su participación, el actor estadounidense Robert De Niro expresó: “Voy a decir una cosa: “¡Que se joda Trump!” Lo que provocó una fuerte ovación de los asistentes.

El toque irreverente lo aportó John Oliver, ganador en Variedades, cuyo discurso fue parcialmente censurado. Él respondió después en redes: “No pensé que un chiste sobre libertad necesitara subtítulos aprobados”.

Con la conducción de Nate Bargatze y transmitida por CBS y Paramount+, la ceremonia de los Premios Emmy duró poco más de tres horas, pero dejó la impresión de que fue mucho más que una entrega de premios.