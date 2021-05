México gana su tercera corona de Miss Universo

La chihuahuense Andrea Meza se convirtió ayer en la tercera mexicana en coronarse en Miss Universo, tras una jornada en la que destacó por su belleza, su elegancia en las pasarelas, su mensaje en pro de los derechos de las mujeres y sobre cómo hubiera manejado la crisis sanitaria del Covid-19, si fuera líder en nuestro país.

Emocionadas, Andrea Meza y Julia Gama (Brasil) esperaban el anuncio de quién sería la ganadora de Miss Universo 2021, debido a los protocolos sanitarios, no se tomaron de las manos y guardaron sana distancia. Cuando la chihuahuense supo que era la vencedora brincó de emoción y para celebrar corrió hacia sus compañeras, quienes portaban cubrebocas y la recibieron con abrazos.

En quinto lugar quedó la representante de República Dominicana, Kimberly Jiménez; en cuarto, la de India, Adline Castelino; en tercero, la de Perú, Janick Maceta, y en segundo Julia Gama, de Brasil.

Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mí, radica en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos ANDREA MEZA

Activista y Miss Universo 2021

Andrea Meza, de 25 años e ingeniera en software, es la sucesora de la sudafricana Zozibini Tunzi, quien fue coronada en la edición 68 del certamen. En México, se une a Lupita Jones y Ximena Navarrete, galardonadas en Miss Universo, en 1991 y 2010, respectivamente.

La joven ha señalado que busca llevar un mensaje feminista y ser la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia. “México está transitando por una situación muy complicada en lo que respecta a temas de género y es mucho más notorio ahora porque nos estamos atreviendo a hablar del tema y poco a poco estamos eliminando los tabúes”, señaló en entrevista con La Razón, días previos al certamen.

La mexicana figuró por su porte y elegancia al desfilar con un traje de baño amarillo y con un espec-tacular vestido rojo. Además de sus participaciones en la ronda de preguntas y respuestas y de improvisación de un discurso.

Cuando se le preguntó qué hubiera hecho ella en México para atender la crisis sanitaria derivada del coronavirus, indicó que optaría por una cuarentena.

“Creo que no existe una forma correcta de llegar a una situación; pero lo que hubiera hecho sería crear, antes de todo, una cuarentena, un encierro; porque perdimos muchas vidas y no podemos permitirnos eso. Hubiera cuidado la vida desde el inicio”, indicó en un perfecto inglés.

Mientras que cuando le tocó hablar de los estándares de belleza y el amor propio expresó: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos progresado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mí, radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, dijo en español.

Miss Universo 2021 tuvo lugar la noche de ayer en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida, luego de que el año pasado se cancelara debido a la pandemia de Covid-19.

Al inicio de la velada, las 74 reinas de belleza que este año se disputaban la corona fueron presentadas una por una y modelaron por grupos vestidos cortos con brillantes y lentejuelas en tonos verde, rosa y naranja.

De las 74 concursantes se eligió a 21 semifinalistas, quienes pasaron a la competencia de trajes de baño, espacio donde las chicas dieron cuenta no sólo de sus esculturales cuerpos, sino de su porte y seguridad. La pasarela inició con Miss Colombia, quien lució un coordinado rosa brillante; le siguió Miss Perú, quien cautivó con un atuendo amarillo.

Tras ello, fueron seleccionadas 10 semifinalistas, quienes desfilaron con trajes de noche. Destacaron los vestidos con transparencias y diamantes, en tonos dorados, rojos, blancos y azules. Posteriormente se eligió a las cinco finalistas.

Durante el certamen, cuando se reunían las 74 finalistas, portaban cubrebocas y entre las medidas que se tomaron previo a la velada, fue la realización de pruebas de Covid-19 diariamente.