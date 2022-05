El hoyo en la cerca hace una dura crítica al adoctrinamiento de élites en México

El director mexicano Joaquín del Paso se inspira en hechos que le sucedieron en la adolescencia para su más reciente largometraje El hoyo en la cerca, que aborda el tema del adoctrinamiento ideológico a jóvenes de las élites para hacer una dura crítica a uno de los problemas sociales más evidentes en la sociedad mexicana: la segregación de clases.

“Tuve una inquietud desde hace muchos años. Un campamento muy específico al que fuimos y en el que sentí una energía muy extraña, algo que no estaba bien que tenía que ver con la forma en la que se manejaban los peligros del exterior, los rezos, el miedo, pero lo dejé pasar y justo después de que terminé Maquinaria Panamericana, me di cuenta que tenía ese sentimiento sin resolver”, contó a La Razón el realizador Joaquín del Paso.

El hoyo en la cerca Fotos: Especial

El director comentó que comenzó a investigar más sobre aquel campamento que lo inquietaba y descubrió que, en efecto, algo pasaba: “Las primeras noticias que salieron decían que en otros años, no cuando yo había ido, hubieron casos de abuso infantil, abuso sexual, eso me había confirmado que esa energía oscura y extraña que yo había sentido en ese campamento era cierta”, agregó.

Platicando con más personas, el director notó que se trataba de una manera de adoctrinamiento por parte de las instituciones educativas para insertar una ideología a través del miedo.

El hoyo en la cerca es un thriller que narra los oscuros acontecimientos que suceden en un campamento religioso para adolescentes. Desde el inicio de la película se logra percibir una extraña sensación de incomodidad, y conforme la trama avanza el espectador será testigo de las técnicas de adoctrinamiento a las que los jóvenes son sometidos.

El hoyo en la cerca Especial

“Estos chicos del Centro Escolar Los Pinos son la élite del mañana, son los próximos gobernadores, empresarios, líderes de México y creo que el punto es que el espectador se cuestione cómo estamos instruyendo, cómo estamos educando a los siguientes líderes del país. Cómo vamos a cambiar el sistema si no estamos cambiando la forma en la que educamos a la gente”, agregó el realizador.

La cinta está protagonizada por un puñado de jóvenes actores entre los que destacan Valeria Lamm, Lucciano Kurti, Yubáh Ortega y Erick Walker, quienes tuvieron su primera experiencia en la pantalla grande con este filme.

Los actores compartieron que esperaban algo completamente diferente al resultado final, pues no eran conscientes del tono de la película. Yubáh Ortega declaró: “Cuando la vi por primera vez me saqué mucho de onda porque no era lo que esperaba, esperaba algo más divertido y no algo tan tétrico, pero para haberlo manejado con un tono totalmente diferente, salió muy bien y fue muy divertido, muy surreal”.

El hoyo en la cerca Especial

Para Valeria Lamm, su participación en la cinta fue reveladora: “El hecho de trabajar en esta producción y de hacerlo a una edad que es tanto tiempo separarnos de nuestras casas y de nuestra familia, ayuda a crecer y a madurar. Yo de cierta manera sí sentí una transición de mi persona del 2019 a la que salió acabando la película. Entendí ciertas cosas que no entendía que pasaban en nuestro país”, señaló.

La película llegará a los cines el próximo 9 de junio y ya se ha exhibido en diversos festivales nacionales e internacionales y fue galardonada con el Bisato de Oro a Mejor Fotografía en la 78a edición del Festival de Venecia.