Justin Bieber y Lil Nas X conquistan en los MTV VMAs

Después de que el año pasado tuvo lugar una versión acotada de los MTV Video Music Awards por la pandemia de Covid-19, ayer los galardones decidieron reivindicarse con espectaculares shows musicales, público en vivo y la presencia de personalidades icónicas como Madonna, en el Barclays Center on Sunday de Nueva York, Estados Unidos.

Justin Bieber y Lil Nas X fueron los cantantes que se robaron la noche con cinco galardones cada uno, el canadiense como Artista del Año, tras el éxito de su álbum Justice; y el rapero estadounidense, el de Video del Año por “Montero (Call Me By Your Name)”, superando a artistas como Cardi B, Doja Cat, Ed Sheeran y The Weeknd.

La noche comenzó con Madonna, quien fue la encargada de iniciar oficialmente la ceremonia de premiación. “Feliz cumpleaños MTV”, aseguró por los 40 años que festeja el canal de videos. Eligió un sexy atuendo negro para la ocasión.

Tras seis años de ausencia, Justin Bieber volvió a pisar el escenario de los MTV VMAs, con un popurrí que incluyó temas como “Ghost”. El cantante presentó uno de los shows en vivo destacados de la noche en compañía de The Kid Laroi, con quien interpretó “Stay”.

Bieber emocionó tanto a sus fans que éstas trataban de acercarse lo más posible al escenario para estar en contacto con el vocalista, a un año y medio de que la pandemia pausara los eventos presenciales.

Por su parte, Doja Cat, galardonada con el premio a Mejor Colaboración por “Kiss Me More” con SZA, se lució con un espectáculo desde las alturas del escenario. Se encontraba colgada de una cuerda y un círculo luminoso la rodeaba, mientras interpretaba “Been Like This”. Al bajar cantó “You Right”.

Camila Cabello sorprendió con un despliegue de baile y sensualidad con “Don’t Got Yet”, que estrenó en julio pasado como parte de su disco Familia.

Otra de las actuaciones que llamó la atención fue la de Kacey Musgraves, quien deleitó con “Star-crossed”. En tanto, Shawn Mendes cautivó con “Summer of love”.

Momentos de la noche



Los MTV Video Music Awards se lucieron con presentaciones.

Camila Cabello sorprendió con su tema “Don’t Got Yet”. Foto: AP

Doja Cat impresionó al volar sobre el escenario con un atuendo rojo. Foto: AP

Justin Bieber y The Kid Laroi inauguraron los espectáculos musicales. Foto: AP

Madonna fue la encargada de dar la apertura oficial de la ceremonia. Foto: AP

También hubo momentos dedicados al rock con Foo Fighters: la agrupación interpretó su célebre tema “Everlong” y fue homenajeada con el premio Goblal Icon.

Otros premiados fueron para Olivia Rodrigo, en Canción del Año por “Driver’s license!”; Billie Eilish en Video con Causa por “Your Power”. BTS fue reconocido como Grupo del Año y se alzó con el galardón a Mejor Video de K-Pop, por “Butter”.

“Necesitamos proteger a nuestras mujeres jóvenes por cualquier cosa”, expresó Eilish.

De esta manera tuvieron lugar los MTV VMAs, que destacaron con una edición lo más cercana a la vida previa a la crisis sanitaria.