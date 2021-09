Met Gala celebra la moda de EU

Después de que el año pasado tuvo lugar una edición virtual de la Met Gala, ayer regresó trayendo glamour en la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde desfilaron distintas celebridades que robaron las miradas con atuendos que rindieron homenaje a la moda estadounidense.

La presencia mexicana estuvo a cargo de la actriz Eiza González, quien deslumbró con un sensual vestido rojo Versace que emuló a Rita Hayworth. Otra figura latina fue el cantante colombiano Maluma.

En esta ocasión la Met Gala, evento de recaudación encabezado por Anna Wintour, editora en jefa de Vogue, celebró la exposición más reciente del Costume Institute, In America: A Lexicon of Fashion, por lo que las personalidades invitadas se lucieron con diseños que hicieron recordar todo lo relacionado a la moda estadounidense: looks inspirados en Hollywood de los años 50, estilos cowboy y colores que aludieron a la bandera de esa nación: blanco, azul y rojo.

Una de las primeras en desfilar fue la cantante Keke Palmer, quien lució su figura en un deslumbrante vestido largo marrón repleto de brillos. Le siguieron figuras como la youtuber Emma Chamberlain y la reina de belleza Rachel Smith.

Una de las grandes estrellas del evento fue la intérprete Billie Eilish, quien cautivó con un vestido espumoso de Óscar de la Renta, que recordó a la icónica Marlyn Monroe.

La encargada de cerrar la gala fue la cantante Rihanna, quien impresionó con un abrigo de Balenciaga y un sombrero a juego.

Los mejores atuendos

Rihanna lució con un abrigo de Balenciaga. Lil Nas X desfiló con un traje Atelier Versace. Emily Blunt en Miu Miu emuló a Hedy Lamarr. Billie Eilish en un Óscar de la Renta recordó a Monroe. Eiza González se inspiró en Rita Hayworth. Amanda Gorman con un vestido de Vera Wang. Donatella Versace y Maluma en la alfombra.

. Foto: AP y Reuters

