En el contexto del reciente fallecimiento del autor de La guerra del fin del mundo, José Woldenberg presenta el ensayo Mario Vargas Llosa. La civilización del espectáculo en que dilucida el ánimo crítico del escritor peruano frente a la trivialidad de la cultura de masas. “Por ello mismo, los productos de la civilización del espectáculo suelen ser efímeros. No hay memoria, no se requiere, es una cultura de la novedad que se renueva como en una rueda de la fortuna que jamás deja de girar. Incluso, escribe, Vargas Llosa, esa cultura ha impactado la vida sexual”, apunta Woldenberg. Asimismo, Anamari Gomís en Las novelas de Vargas Llosa. Una visita rápida hace parada analítica en la trascendental obra narrativa del “último representante del boom”. Y más... El Cultural No. 497