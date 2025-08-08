Los quehaceres

Adrián Muñoz (Ciudad de México, 1975) es autor de los libros de poemas Kintsugi y Palabras que se agolpan en algún rincón del eco. También es traductor de obras sánscritas y estudioso de la historia del yoga. Ahora el poeta publica un título que nos lleva a un pasado cotidiano: “el quehacer”. En este nuevo libro, de reciente aparición, Muñoz transforma cualquier acto diario en algo que llevaremos en la memoria como un asunto personal, íntimo y mundano. Publicamos estos poemas gracias a Ediciones Bon Art