Patti Smith y el heavy metal

Una de las facetas más duras de Patti Smith fue su incursión en el heavy metal desde la raíz literaria y musical. En el inicio fue la palabra, el heavy metal es una idea puesta en marcha por William Burroughs en sus novelas The Soft Machine (1961) y Nova Express (1964), a través del personaje Uranian Willy, The Heavy Metal Kid. Una de las amistades más profundas de Smith era Burroughs, relación que nació en los 70 durante la explosión del punk en Nueva York. El beat influyó en la punk, la canción “Land” de Horses se inspiró en la novela The Wild Boys y grabaron una conversación para la posteridad sobre la obra del escritor que detonó aquellas manifestaciones musicales.

El heavy metal llegó al rock a la velocidad de las motocicletas en “Born To Be Wild” de Steppenwolf en 1968, una de las primeras rolas moteras en la que se canta sobre el sonido liberador del motor y la guitarra, el trueno del metal pesado. Ese mismo año el periodista Barry Gifford introdujo el término en la Rolling Stone al reseñar A Long Time Comin’ de Electric Flag. Lester Bangs también lo utilizó para describir el primer disco de Black Sabbath. Luego de cruzarse con el padre conceptual, Patti Smith exploró el heavy metal desde las entrañas de los integrantes de los grupos más enigmáticos, Blue Öyster Cult, ávidos lectores de Burroughs que ejecutan en vivo una potente versión de “Born To Be Wild”. Todo estaba encadenado. Años antes de casarse con Fred “Sonic” Smith de MC5, Patti fue novia de Allan Lanier, tecladista y guitarrista fundador de BÖC, la secta alienígena que se comunicaba con sus seguidores en el idioma del rock duro y progresivo, la psicodelia y el heavy metal.

ASÍ NACIÓ LA COLABORACIÓN DE SMITH en tres discos seminales de BÖC, sus letras, su punk rock y su voz, se alinearon como planetas en la órbita del grupo: ciencia ficción, ocultismo y astrología, todo bajo la producción de Sandy Pearlman, la mente maestra detrás de la secta. En su segundo disco, el estruendoso Tyranny and Mutation (1973), se incluye el blues / rock rabioso “Baby Ice Dog” de Smith, lo encaja muy bien en el contexto paranoico / conspiratorio del disco y en el sonido de metal oscuro.

El cuarto disco, el estupendo Secret Treaties (1974), el de “Astronomy”, abre con la maciza e inquietante “Career Of Evil”, autoría de Smith y una de las favoritas en vivo por la clase de movimiento que adquiere. La tercera colaboración es en Agents Of Fortune (1976), el célebre disco de “Don’t Fear The Reaper”. Escribe y canta a dúo con Albert Bouchard un tema surrealista: “The Revenge Of Vera Gemini”, la súper heroína de cómic mujer / demonio que lidera a los segadores de ojos con su coro: Oh, no more horses, horses / We’re going to swim like a fish / Into the hole you planned to ditch me / My lovely, Vera Marie! La historia de los “Harversters Of Eyes” comienza en Secret Treaties y aquí Smith le dio un final inesperado.

Si alguien se ha inmiscuido en los movimientos artísticos revolucionarios, ruidosos y pesados del siglo pasado, esa es Patti Smith. Pero ella no llegó en moto, llegó a caballo.