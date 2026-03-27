El metaensamble de cabezas de cera

Entre los músicos y los melómanos existe la eterna obsesión de crear y encontrar sonidos nunca antes escuchados. Y esa misión, la de crear el hilo negro, casi siempre ha caído en los grupos de rock progresivo o en los músicos experimentales. En su búsqueda sonora, los vanguardistas suelen explorar y tocar música para conocedores con oídos cultos, pero es ruido estridente e inaudible para el escucha de orejas comunes y corrientes. Por primera vez en muchos años, se puede decir que Cabezas de Cera logra las dos cosas: crear algo sumamente original, armónico y accesible para cualquier oído en su reciente producción: Metaensamble.

El núcleo de Cabezas de Cera son los hermanos Francisco y Mauricio Sotelo, tienen casi 30 años de exploración musical entre la fusión de instrumentos electroacústicos, el jazz, el world beat, la música tradicional mexicana, el rock y la improvisación. Han sido dúo, trío, cuarteto y hoy, diez discos y 14 países de gira después, se renuevan como un quinteto que no utiliza guitarras ni instrumentos comunes, sino cordófonos metálicos y percusiones. Se trata de instrumentos de cuerdas hechos a mano por Francisco Sotelo, cuyos sonidos novedosos se distinguen por las técnicas de ejecución, la riqueza tímbrica, los patrones melódicos, los ritmos, la improvisación y el equilibrio electroacústico.

EN METAENSAMBLE —IR MÁS ALLÁ JUNTOS— PARTICIPAN Leticia García (tricordio), Braulio Navarro (jaranita prisma), Jorge Jácome (charrófono), Mauricio Sotelo (jarana prisma) y Francisco Sotelo (bicéfono, tambor kitai, kalimba y percusiones). Esta es la escuela del fallecido Glenn Branca, el músico de noise sinfónico que llevó la guitarra eléctrica a territorios inexplorados, creador de guitarras, cordófonos y monocordios. Al escuchar con atención los temas de Metaensamble, uno asiste al nacimiento de sonidos que brotan por primera vez. Son instrumentos de metal y cuerdas que no existían hace un par de años, las vibraciones que emiten son dulces, luminosas, carecen de época o región, completamente renovadoras. La estructura de los temas tampoco es convencional y varían entre uno y ocho minutos en una experiencia sonora profunda. Es difícil tratar de definir de dónde les viene el estilo, las influencias de cada músico se amalgaman sin que se noten las capas.

Son diez temas, por el momento han lanzado un par de estupendos sencillos: “La Otra Orilla” y “Ojos de Jade” en los que se percibe de lleno la plasticidad de su música en expansión. Disco instrumental, progresivo, de composiciones complejas, inesperadas e inasibles, con dos piezas que tienen voces y coros en alguna lengua extraña: “La Tribu” y “TuyYoro”. La sensación es la de estar en un país imaginario. Metaensamble se presentará en CD y en plataformas el viernes 17 de abril, a las 8 PM, en el Teatro de las Artes del CNA. Será una oportunidad para escuchar a Cabezas de Cera en vivo y hacerse del compacto. También aparecerá en vinilo y en el Sistema Dolby Atmos en mayo. Cera que se derrite, pero ilumina.