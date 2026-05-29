La colección Bella Varsovia, de Anagrama, puso a circular recientemente la antología del poeta español Raúl Quinto: Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026. El Cultural agradece a la editorial la posibilidad de ofrecer aquí una muestra de cada uno de los libros reunidos. Dice Quinto: “He dicho antes que la poesía es el pasillo de las puertas infinitas. He dicho que se lee sobre
cristales rotos. He dicho que todo tiene que ver con la intersección entre la música y el pensamiento”.