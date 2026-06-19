Vinnie Jones, el verdadero punk rocker del futbol

Vincent Peter Jones dice en su nuevo documental Untold UK: Vinnie Jones,que era un punk rocker. No se equivoca: fue un jugador rebelde que, a pesar de no ser el más técnico ni el de los regates o los goles más exquisitos, dejó su huella a base de corazón, fuerza física y una rudeza que lo convirtió en un futbolista cochino. Su historia es una oda al rústico juego de once contra once y está disponible en Netflix, mientras se vive la fiebre por el Mundial de 2026. Quienes terminen de ver la producción —es parte de la antología distribuida por la plataforma de streaming junto a otros dos proyectos británicos sobre la carrera de Jamie Vardy y la remontada del Liverpool al Milán en la final de la Champions League en 2005— se darán cuenta de que este ex mediocampista no podría encajar en el futbol moderno.

El largometraje deja ver que en los ochenta no era imposible para un futbolista amateur llegar a la primera división inglesa; más aún cuando se trataba de un albañil de Watford que combinaba los entrenamientos con el trabajo pesado, que ya pasaba de los veinte años y cuya formación no fue en una academia juvenil. Sin embargo, Jones aclara que su oportunidad en el Wimbledon FC llegó gracias a que tenía los contactos para hablar con el director técnico, Dave Bassett.

CON ESTE EQUIPO MODESTO —fundado en 1889 y desaparecido en 2004, que no contaba con un complejo deportivo y jugaba en el pequeño pero histórico estadio Plough Lane—, Vinnie pasó su mejor época. En la producción narra cómo antes o después de los partidos, él y sus compañeros se emborrachaban con pintas en los pubs. El futbol se vivía de otra forma; no existían súper atletas como Cristiano Ronaldo. En la máxima categoría, y a pesar de que no creían en él, Jones tuvo que sobresalir: anotó de un cabezazo el único tanto en su primer partido como local contra el gigante Manchester United.

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Pero lo vivido con ese plantel da para otro proyecto. Eran llamados The Crazy Gang por su juego nada vistoso y esas barridas demenciales a los rivales que odiaban jugar contra el Wimbledon. El entrenador Bassett declaró: “En este club los únicos hooligans son los jugadores”. Además, en 1988 jugaron la final de la FA Cup contra el Liverpool, el equipo más dominante. El partido fue en el Estadio Wembley —otro sueño cumplido para Vinnie al pisar el césped del mítico recinto—, ante la presencia de la princesa Diana. Al final, el equipo del sitio que es conocido por su torneo de tenis superó a los de Anfield; pasó a ser un histórico en conseguir ese título disputado desde la temporada 1871-1872.

ERAN LLAMADOS THE CRAZY GANG POR SU JUEGO NADA VISTOSO Y ESAS BARRIDAS DEMENCIALES A LOS RIVALES QUE ODIABAN JUGAR CONTRA EL WIMBLEDON. EL ENTRENADOR BASSETT DECLARÓ: ‘EN ESTE CLUB LOS ÚNICOS HOOLIGANS SON LOS JUGADORES’.

La pasión de Jones no sólo se basó en conseguir cosas que parecían inalcanzables. Gran parte de que hoy sea recordado se debe a su compañero de equipo, John Fashanu, quien comenzó a decirle que debía ser el más rudo en el campo. Ambos se cansaron de maldecir a sus rivales; en el documental mencionan quecuando se conocieron se dieron cuenta de que eran parecidos por sus orígenes de clase trabajadora.

VINNIE, DESPUÉS DE GANAR la FA Cup, lidió con la fama y la prensa amarillista. El personaje violento se lo comió y, también era divertido, hacía declaraciones que daban de qué hablar en los medios de comunicación. No obstante, la foto que le tomaron junto a Paul Gascoigne lo hizo un “futbolista reconocido”. En la imagen que capturó Phil O’Brien en un encuentro de 1988 entre el Wimbledon y el Newcastle, Jones le aprieta con una mano los testículos a la “joven promesa del futbol inglés”. En el documental no se detalla, pero Gascoigne relató en su libro Our Gazza lo que su rival le expresó: “Se me acercó y me dijo: ‘Me llamo Vinnie Jones, soy gitano y gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y la voy a escupir al césped. ¡Estás solo, gordo!’”.

No sólo se da a conocer que Vinnie era espectáculo dentro y fuera de los estadios —mientras militaba en el Wimbledon o con otros equipos como el Leeds, Sheffield United o Chelsea—, sino también cómo vivió la transición del balompié. Aunque el tema se toca por encima, señala que desde 1992, año en el que se fundó la Premier League con equipos quedecidieron independizarse de la Football League, su deporte ya no fue lo mismo; todo se profesionalizó y tipos desenfadados como él no encajaban. Aun así, Jones siguió dando patadas, emborrachándose, apareciendo en la tele inglesa y hasta escribiendo para el periódico sensacionalista News of the World.

EN EL DESENLACE DE SU CARRERA se da a conocer la “broma” que le hizo a una persona al morderle la nariz o la entrevista que concedió y que forma parte de Soccer’s Hard Men, un VHS lanzado en 1992 donde habla sobre cómo llevaba a cabo su rudeza en los partidos.

Vinnie explica haber dicho todo eso borracho. Pero lo que parecía ser humor se convirtió en una multa y una suspensión por parte de la Asociación de Futbol de Inglaterra.

Nunca lo vi jugar y vaya que me divertí viendo Untold UK: Vinnie Jones. En cambio, supe de este futbolista a comienzos de los 2000, tras encontrarme con la película Snatch del cineasta Guy Ritchie, quien supo canalizar y poner en orden sus patadas a través la pantalla grande. Ahí, reencarnado en el personaje de Bullet-Tooth Tony, siguió siendo ese punk rocker, pero vestido como mafioso británico. ¡Odio eterno al futbol moderno!