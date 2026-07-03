iNFiNito, el disco que nunca se repite

Es duro confesarlo, pero a veces la tecnología que se nos impone me rebasa. Y tampoco me ayudo, prefiero los formatos musicales físicos, pese a que el mercado se mueve en sentido contrario. Creo que la música, los músicos y nosotros, los escuchas —producción, distribución y consumo—, hemos sido una de las grandes víctimas de la tecnología entre las plataformas de streaming, las aplicaciones y la IA. Pero algo bueno tenía que salir, artistas como el guitarrista Alex Otaola y la cantante Iraida Noriega encontraron una forma de aprovecharla para crear algo único: iNFiNiTO, el primer disco en formato de app. Lo lanzaron en 2013, en el Centro Cultural España, y en menos de un año tenían 15 mil descargas de todo el mundo. Diez años después, el CCE los invitó al festival Hyper-Folk, el motivo perfecto para hacer nueva música que pudiera integrarse a la existente en la app. El resultado es algo inédito: el disco que nunca se repite.

IRAIDA NORIEGA ES UNA CANTANTE vanguardista. Reina y voz del jazz mexicano desde hace treinta años, su garganta cocina rock, blues, experimental y ambiental en lenguas extintas. Mientras que Alex Otaola es un compositor, pianista y guitarrista fino de larga carrera con Santa Sabina, La Barranca y San Pascualito Rey, además de sus incursiones en otros géneros y experimentos. El dúo se expandió en quinteto con artistas de su talla: el baterista y spoken word Chema Arreola, el bajista Toto Merino y el tecladista Christian Balderas. Un grupo de rock progresivo y free jazz que nunca toca una pieza igual en vivo. Son practicantes de la improvisación para crear momentos musicales irrepetibles que sólo existen al momento de ser ejecutados. Trasladar esta idea al disco app con la nueva música para relanzarlo fue un prodigio de talento, creatividad y tecnología. En un principio crearon 21 piezas, 89 minutos de música en distintos estilos e idiomas. Aquí entró en acción el estudio de videojuegos Caldera: cada uno de esos temas pudo ser “fracturado” de acuerdo a su lógica musical y resultaron las 53 piezas de un rompecabezas sonoro interactvivo.

iNFiNiTO app le da la vuelta al disco. Como escucha puedes descargarla sin costo para iPhone o Adroid, o entrar al micrositio infinitomx.app, ahí se pueden disfrutar las playlists y descargarla. La app presenta este rompecabezas que cambia de modo random cada vez que entras y tienes la opción de escuchar el caleidoscopio musical o recrear uno. Lo puedes escuchar en modo random y dejar que suene al azar o también puedes armar y desarmar tu disco personal y guardarlo. Por sí sola, la música que han creado para este segundo lanzamiento suena alucinante, seres humanos tocando instrumentos eléctricos. Al interactuar en la aplicación, las combinaciones posibles para escuchar y crear se vuelven infinitas. De acuerdo con el cálculo de Otaola, alcanzan una cifra de 69 dígitos…

El único e irrepetible iNFiNiTO se relanzará en vivo el 9 de julio en el Foro Donde Nos Tienen Vetados, en Eligio Ancona 145, Santa María de la Rivera.