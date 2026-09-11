Varanasi y otros poemas

Omar Alexis Ramos (nacido en México y nacionalizado canadiense), es poeta y actor. Colabora regularmente con varios medios de Canadá y Latinoamérica. Su libro de poesía Puerto Santanoche fue publicado en edición bilingüe por Écrits des Forges. Produce videopoesía, documentales, eventos artísticos y literarios. Trabaja habitualmente en teatro. Colabora con el proyecto Tilica y el festival de la Fiesta de los Muertos, y Le Cabaret de la Muerte. El Cultural ofrece a sus lectores estos poemas inéditos.

Omar Alexis Ramos poeta mexicano-canadiense
Omar Alexis Ramos poeta mexicano-canadiense Foto: Especial
Por:
El Cultural
Varanasi y otros poemas
Varanasi y otros poemas ı Foto: Especial

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