Varanasi y otros poemas

Omar Alexis Ramos (nacido en México y nacionalizado canadiense), es poeta y actor. Colabora regularmente con varios medios de Canadá y Latinoamérica. Su libro de poesía Puerto Santanoche fue publicado en edición bilingüe por Écrits des Forges. Produce videopoesía, documentales, eventos artísticos y literarios. Trabaja habitualmente en teatro. Colabora con el proyecto Tilica y el festival de la Fiesta de los Muertos, y Le Cabaret de la Muerte. El Cultural ofrece a sus lectores estos poemas inéditos.