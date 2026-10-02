En la presentación de Memoria y haiku, la autora de la antología Eva Ariza Trinidad comenta que el libro “se compone de los diálogos que se entablan entre los temas de las composiciones, desde las clásicas escenas naturales sobre el cambio de estación o aquellas con que se expresa un gesto, un movimiento, un estado transitorio del paisaje o del observador, hasta temas más conceptuales como el sueño, la metaescritura y la percepción de la vida desde el ocaso”. Ofrecemos estos haikus con autorización de Nórdica Libros.