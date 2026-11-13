Arnaldo Coen, in memoriam

Ala muerte de un gran artista se suceden elogios y obituarios. Un telón negro simbólico se extiende sobre las pinturas huérfanas de galerías y museos por donde transitó el pintor fenecido. El arte más universal sobrevive a sus creadores cuando la verdad de su destino trasciende los derroteros de la convención artística. Atravesar con la mirada líneas de tiempo en la biografía de un artista como Arnaldo Coen conlleva un despertar a la sorpresa. Su vida plena estuvo dedicada a la belleza de la perplejidad, cada una de sus exposiciones y series reúne la conexión exacta entre vida y pensamiento, colores y formas. Sin duda, con la marcha de Arnaldo Coen en este mes de noviembre, parece que se consuman los últimos alientos y estelas de un periplo pictórico que definió la personalidad del arte mexicano.

LA DESPEDIDA AL ARTISTA ARNALDO COEN vuelve a redoblar los ecos de la generación de La Ruptura en la actualidad. La libertad expresiva y el don de la imaginación fueron la seña de identidad de una oleada de pinturas que renovaron el panorama de un presente perpetuo, ya que el pórtico de lo moderno trajo consigo el apetito de ruptura como tradición. Así lo supo contar Octavio Paz, quien mantuvo amistad con aquel joven defeño que habitó su departamento de París, mientras el poeta vivía la experiencia espiritual de los monzones en la India. Ambos hicieron tándem veinte años después, con un libro inencontrable, Carta de Creencia, que incluye versos del Nobel y serigrafías del artista. Y es que la correspondencia entre la palabra y la imagen en un diálogo infinito forma parte de la materia de las amistades consuetudinarias en el arte mexicano. Tanto Octavio Paz como Arnaldo Coen fueron criaturas dialogantes que se sentían en su hábitat mientras hubiera motivos para la regeneración de sentidos. A través de sus intuiciones y querencias, la asfixia del silencio se tornaba luz crepuscular y al vacío de la deshumanización oponían la excelencia de la geometría y la poesía, cuyas semejanzas van de la mano en tiempos de cóleras y amores.

TANTO OCTAVIO PAZ COMO ARNALDO COEN FUERON CRIATURAS DIALOGANTES QUE SE SENTÍAN EN SU HÁBITAT MIENTRAS HUBIERA MOTIVOS PARA LA REGENERACIÓN DE SENTIDOS

Entre los destellos de la biografía de Arnaldo Coen como artista total, se pueden evocar muchas de sus muestras individuales, no se entiende el devenir de la memoria ciudadana en espacios como el Museo de Arte Moderno o el Palacio de Bellas Artes, sin la palpitación del cromatismo seductor de sus creaciones. Desde sus pinitos con la técnica del “Hard Edge” a la elaboración de libros-objeto como aquel homenaje a John Cage, la singladura interestelar de Arnaldo Coen combinó el ejercicio de la soberanía individual como axioma creativo y la búsqueda de un espacio de realización por medio de la producción artística. Suyo es uno de los Murales de Osaka, titulado El hombre ante el espejo de la violencia, donde la gravitación del mensaje de compromiso cívico se articula desde una vocación cosmopolita y universal. En Zacatecas, dentro del Museo Manuel Felguérez, se puede disfrutar de ese ensueño liberador que Coen compartió con Lilia Carrillo o Roger von Gunten, por citar algunos de los nombres que conforman el firmamento de la abstracción y de la ruptura mexicana.

LA OBRA DE ARNALDO COEN FUE Y SERÁ BELLA por naturaleza, entre sus producciones tardías hubo un deleite con el blanco y el negro, la conjetura de símbolos y la dilucidación de nuevos horizontes tras la experiencia del Covid-19. En la exposición itinerante Perversiones que marcó la temporada en espacios como el Museo Casa Montejo de Mérida o el Palacio del Conde de Súchil en Durango, a través de Fomento Cultural Banamex, el artista obsequió a los visitantes con un elixir de sensaciones suscitadas por la técnica japonesa de restauración de cerámica rota. Y se pudo ver aún a tiempo, su particular Emiliano Zapata y suculentos cuadros oníricos, capaces de dejar en la retina un haz de dinamismo que reconforta a la vista extenuada del transeúnte. Suyos fueron los torsos y las presencias femeninas, las mutaciones y las premoniciones de la existencia, todos los títulos de exposiciones de Arnaldo Coen indagaban en su itinerario absoluto hacia lo matérico de la percepción.

Con motivo de su muerte, la invocación del artista traza una apelación para volver a mirar el cómputo total de su legado. Los vínculos concéntricos de catálogos y exposiciones ponen de manifiesto la realidad de lo vivido y la resolución de trascender más allá de todo límite. Entre las piezas de sus muestras más recientes, destellan aún los títulos de cuadros como Latir del tiempo, Inasible quietud en movimiento o Reposa el silencio, denominaciones líricas que evidencian la filosofía de su arte y la emboscada iluminadora para la mirada cansada por la televidencia y los excesos de la pantalla de los celulares.

Arnaldo Coen fue un artista de su tiempo, conjugar un verbo sobre su pintura inclina la balanza a pretéritos donde todo fue y podría volver a suceder, suya fue la creación de aquella vela de la balsa Acali que partió desde el puerto de la isla de Gran Canaria hasta los territorios del Pacífico en Cozumel, en una expedición transoceánica que esbozaría un compendio sobre la convivencia humana. Y es que el arte es eso mismo, crea nuevas naturalezas para reconciliar un espacio de vida y de muerte frente a nuestra quiebra irremediable como especie.