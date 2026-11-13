Digger, de Alejandro González Iñárritu

Es necesario ser beneficiario de la industria de los combustibles fósiles o ser miembro de un culto suicida de extrema derecha para ignorar que cada día estamos más cerca del apocalipsis climático. ¿Realmente hace falta una película más que venga a tratar de estremecernos con esas angustias? ¿De qué sirve otro ejercicio de concientización moralista? El panteón de las letanías lastimeras liberales (LLL©) está infestado de lamentos ignorados por el desastre al que avanzamos a la velocidad del deshielo de los glaciares. Iñárritu no es tan ingenuo como para insertarnos una lección llorona más y Digger, su nueva cinta, no es otro desdentado panfleto activista. Se trata en cambio de una obra multidimensional, desbordante y compleja cargada de cinismo [siguen spoilers].

Digger Rockwell (Tom Cruise bajo pesadas capas de látex y maquillaje para hacerlo ver como alguien de su edad real de 64 años) es un magnate petrolero, cuyo único vínculo sentimental es su decrépita, incontinente y moribunda gata Maggie. Sin embargo, su atención y preocupación por el felino se ve distraída cuando una explosión en uno de sus pozos en Groenlandia causa el desprendimiento de una inmensa capa de hielo que comienza a flotar para impactarse contra Europa del Norte, una colisión que provocará miles de muertes. El inminente cataclismo obliga al presidente estadunidense (John Goodman), acompañado por su vicepresidente (Michael Stuhlbarg) y su gabinete de fanáticos incompetentes a acudir a la mansión de Digger para buscar una respuesta a lo que parece una venganza de la naturaleza. Ahí el asesor científico Ganesh (Riz Ahmed) les informa que cualquier opción tendrá consecuencias catastróficas. Las principales opciones del gobierno son usar armas nucleares contra el hielo o bien negar cualquier responsabilidad. La ironía y el humor negrísimo obviamente hace referencia a Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick (1964), afortunadamente sin el humor físico de Peter Sellers, y es una evocación del poder cáustico de Bertolt Brecht. Por otro lado está Sandra Hüller, en el papel de hermana de Digger y empresaria con pretensiones de conciencia ecológica, que ve la hecatombe como una desgracia personal y un sabotaje para su naciente empresa.

EL FUTURO QUE PRESENTA IÑÁRRITU en esta parodia de un mundo en colapso está repleto de ingeniosas tecnologías de comunicación y un profundo pesimismo. Ninguna de las invenciones que debían aportar progreso y satisfacción ha logrado impedir la devastación producida por el extractivismo. Pero ésta no es una cinta sobre el inminente fin de la civilización occidental sino una que presenta ese final como un hecho consumado. La producción de Dennis Gasner y Richard Johnson es fascinante, los decorados apabullantes y la concepción del espacio deliberadamente artificiosa. Destaca como siempre la fotografía de Emmanuel Lubezki que imprime una calidad espectral y mística, al tiempo que sus tomas en picada y contrapicada muestran a los personajes como engendros fatuos y grotescos. Todo es ilusión y gloriosa falsificación, por tanto, la impostura de solemnidad, fanatismo y absurdo se disuelve para revelar que estamos ante una obra de teatro, Fossil Fools. Los actores de cine que interpretan a actores de teatro en el papel de políticos y militares aparecen de pronto como seres humanos afligidos por su cotidianidad, memorizando sus líneas y contendiendo con dilemas morales y del oficio. Y una superproducción teatral semejante es resultado de la iniciativa de un heredero de un Digger, Kenny (Jesse Plemons). La trama sin duda recuerda el vértigo y caos broadwayiano de Birdman (2014), así como la desventura, conflicto y melancolía de Bardo (2023). La cinta es una cacofonía de acentos cómicos y ridículos, de petulancia abrasiva, que recoge y celebra la pasión y oficio de actores y cineastas.

La sátira alcanza su momento climático cuando Digger debe confrontar a los representantes de la Comunidad Europea. La larga secuencia es una puesta en escena virtuosa, un fabuloso despliegue de coordinación, movimientos de cámara y provocación. En vez de justificarse, el magnate desafía desde su impunidad las pretensiones humanistas y frivolidades superficiales de los políticos que tratan de tomarse en serio a pesar de su complicidad con el estado de las cosas. Así un ridículo empresario narcisista disfrazado de vaquero decadente se burla de la presunta izquierda lacrimosa europea. Esta caricatura pesa especialmente en un tiempo en que difícilmente se puede ignorar el poder, ambición e impacto de los Musks, Zuckerbergs, Amodeis, Altmans y Bezos del mundo. El morboso consuelo que se ofrece aquí es el placer de ver a un oligarca despertar en una suntuosa cama inundada de orines de gato, así como un presidente desahuciado determinado en que el planeta muera con él.

EL PESO DE ESTA CINTA MASTODÓNTICA recae en los hombros de Cruise, un actor que sin duda ha sido fundamental en algunas cintas brillantes de directores legendarios como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Steven Spielberg y Michael Mann, así como Paul Thomas Anderson y Cameron Crowe; aparte de franquicias multimillonarias como Top Gun y próximamente Días de trueno. Pero Cruise es un actor políticamente cauteloso que ha evitado ser vinculado con el régimen de Trump pero tiene relación estrecha con David Ellison, el hijo de Larry, magnate que está a punto de fusionar los estudios Paramount y Warner Brothers (que produjo esta película) dentro de la demencial pesadilla monopólica que ha construido con el nombre de Skydance y que abarca ya: HBO, Cinemax, Showtime, Paramount Network, CBS, CBS News, CNN, TBS, TNT, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Magnolia Network, Nickelodeon, Cartoon Network /Adult Swim, MTV y Comedy Central. De esta manera, el relato detrás de Digger tiene resonancias con la censura de los canales informativos, la homogenización de los medios de entretenimiento y castración de lo que queda de la cultura alternativa y la contracultura. Todo esto ha quedado en manos de un oligarca enemigo de la democracia y aliado de líderes autoritarios (es gran amigo de Trump) y genocidas (Ellison es el donador más grande del ejército israelí, más de 26 millones de dólares, y ha apoyado a fondo la campaña de exterminio y limpieza étnica llevada a cabo por el etnoestado de apartheid israelí).

RESULTA PARADÓJICO QUE LA CINTA, EN GRAN MEDIDA, TRATA ACERCA DE LA FUTILIDAD DE HACER ARTE, CON UN ALTO COSTO, EN UN TIEMPO DE CONMOCIÓN Y COLAPSO

Resulta paradójico que la cinta, en gran medida, trata acerca de la futilidad de hacer arte, con un alto costo, en un tiempo de conmoción y colapso. Es irónico que una ambiciosa cinta apocalíptica haya resultado en una hecatombe económica, uno de los más grandes fracasos en taquilla de la historia (necesitaba recaudar 300 millones de dólares mínimo y no ha ganado ni 50). Es claro que en términos cinematográficos Digger no merecía un castigo semejante, pero no me queda duda de que esta es la obra de un autor visionario que será eventualmente rescatada y celebrada por su atrevimiento narrativo, estético, técnico y formal.