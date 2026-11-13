Noviembre debería ser conocido, además de los eventos históricos, por ser el mes del cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz. Quien, precisamente, este 2026 está cumpliendo 375 años de su llegada a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hablo en presente porque sigue viva a través de su prosa, teatro, lírica y cartas. Incluso nos sigue arrojando preguntas y reclamos que aún no hemos podido resolver.

Desde que leí a Sor Juana, hace algunos años, se convirtió en mi mantra la interpelación que hizo:

En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?

¿En qué te ofendo, cuando solo intento

poner bellezas en mi entendimiento

y no mi entendimiento en las bellezas?

Un enigma que aún hoy sigue haciendo eco, viajando por el laberinto de los más de tres siglos que han pasado. Una pregunta lanzada a través de un poema escrito en su celda del convento de San Jerónimo, donde habitó durante 27 años. Recorriendo sus pasillos y patios. Lugares en los que era apartada de sus estudios por los deberes conventuales y, aun así, seguía filosofando con sus guisos y, cuando podía, con los libros como únicos cómplices y las correspondencias como únicos espejos.

En un empeño por reconocerla y con la intención de poner riquezas en mi entendimiento, visité de nuevoel Castillo de Chapultepec, con la única intención de admirar las bellezas que contiene debido a su colección y curaduría; pero, sobre todo, de pagar una visita a nuestra homenajeada. En la sala 3 del Castillo se encuentra el retrato al óleo de Sor Juana Inés de la Cruz, realizado por Miguel de Cabrera en el siglo XVIII.

EL RETRATO FUE PINTADO 50 AÑOS después del fallecimiento de la monja. Me imagino al artista novohispano tomando notas y referencias, entrevistándose con monjas ancianas en el claustro que quizás convivieron con Sor Juana, solicitándoles descripciones de sus facciones, rasgos y los objetos de su celda. Casi lo puedo ver en su taller, rodeado de sus utensilios, probando alguno de los deliciosos alfajores o marquesotes que preparaban en el convento, pintándola a través de la reconstrucción, apelando a la memoria colectiva.

Miguel Cabrera nos devela a la monja. Él pintaba rostros mostrando su belleza y dulzura en la mirada, en este caso, en la de Sor Juana; pero también mostrándonos quién fue, ya que tras ella se encuentra lo que pudo haber sido su biblioteca. La vemos sentada ante un escritorio, vistiendo el hábito de la Orden, posando una mano sobre un texto de San Jerónimo y otra sosteniendo un rosario, como fue su vida: entre el saber y el deber.

Es así como conmemoro a Sor Juana en su aniversario: buscando las obras sobre las que ejerció su influencia y, sobre todo, leyéndola. En esta ocasión, me acompaña la reciente publicación de En perseguirme, mundo…, de la colección Clásicas de la Universidad de Guanajuato, que reúne diversos poemas y la tan célebre Respuesta a sor Filotea de la Cruz.