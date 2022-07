32 razones para no ver a Guns N’ Roses

A Guns N’ Roses lo persigue la desgracia. 1. Axl Rose se queda sin voz a la mitad de conciertos. Lo que debería de hacer que los boletos costaran la mitad. 2. Pero no, al contrario. Un ticket de general cuesta 3 mil 500 varos. Estas dos razones son suficientes para no asistir a sus conciertos en suelo mexa, ahora en octubre. Pero aquí van otras treinta.

3. Es la banda de cóvers más cara del mundo. ¿Pagar por oír “Since I Don’t Have You”? Mejor voy a una boda.

4. Axl Rose es el Bono del heavy metal. Inspira el mismo fervor mesiánico que el líder de U2.

5. Las odiosas comparaciones entre Axl y Kurt Cobain. Ambos eran portavoces de una generación de adolescentes confundidos y marcados por una ira inexplicable. Kurt fue el artista más sincero de su época, mientras que Axl no representa absolutamente nada.

6. Appetite for Destruction es el disco más sonado en karaokes de fiestas en universidades.

7. La banda se convirtió en lo que más odiaba: Bon Jovi. Incluso superó su nivel de cursilería.

8. Fue la banda metalera que más hablaba de Hollywood. Puro rock pueblerino. La hebra de heno en la jeta de Axl en el video de “Welcome to the Jungle” lo confirma.

9. Las playeras de Axl con la imagen de Jesucristo.

10. Muy duro, drogadicto, adorador de las armas y violento, pero cuando Vince Neil de Mötley Crüe le cantó un tiro, Axl le tuvo miedo.

11. El alcoholismo de Slash le impidió reproducir el estilo blues punk de su guitarra en Appetite for Destruction. Por eso Use Your Illusion I y II son una mierda pop.

12. Como muchos otros, tuvieron la oportunidad de reunirse con las facultades más enteras y no como el desastre hiperatrofiado que son. Pero había que estirar el berrinche hasta donde la crisis financiera lo permitiera.

13. No es una banda. Son empleados de la banda de Axl Rose. Los contrata cuando se le antoja. Parecen los Caifanes.

14. Los diecisiete años que estuvimos en la friendzone esperando Chinese Democracy.

15. Que permitieran que exista un álbum llamado Babies Go. Versiones canción de cuna de su repertorio.

16. Que ahora que se reunió la formación original nos amenacen con nuevo disco. ¿Nos van a hacer esperar otra vez más de un década y media?

17. Axl y Slash son los Noel y Liam Gallagher del hair metal. Se van a subir a tocar juntos al escenario sin dirigirse la palabra. Van a fingir para que los fans no crean que todo es por el dinero.

18. La inclusión de cuerdas en sus canciones.

19. La aparición de Duff McKagan en el documental Married to Rock.

20. Los delfines computarizados al final del video de “Estranged”. Cómo pasamos de la heroína en “Mr. Brownston” a los mamíferos de rescate.

21. El sombrero de charro que se puso Slash en el concierto que ofrecieron en México en 1992.

22. Que en su alineación haya estado Buckethead. El guitarrista que usa un bote de pollo frito como sombrero.

23. El puñetazo que recibió Izzy Stradlin de parte de Vince Neil. Y que no contestó el marica.

24. Que Axl amenazara a la banda con dejarla (cuando todos sabemos que él es el dueño) si no solucionaban sus problemas de drogas. ¿Ésas son las palabras de un tipo conocido por su peligrosidad?

25. Que se compararan con Queen.

26. La mentira insostenible de que se trata de una reunión de los miembros originales. Izzy Stradlin no participa en el reencuentro. Es sólo una tregua en el divorcio Axl-Slash.

27. El dueto con Elton John en los MTV Music Awards. La actitud más metalera de la historia.

28. Las lonjas de Axl La Foca Albina Rose.

29. Es falso que el cantante sea indispensable. La versión de “Patience” con Scott Weiland es considerada por un sector de fans mejor que la original.

30. Lo que no pudo hacer Axl en casi diez años, sacar un disco decente, lo consiguió Slash con Velvet Revolver.

31. Que a pesar de su sobrepeso Axl no se haya deshecho del look de cholo que ha lucido toda su carrera.

32. En resumen, porque Axl debió morirse después de Use Your Illusion I y II. Nunca debió salir The Spaguetti Incident? Y menos ese bodrio y decepción monumental llamado Chinese Democracy.