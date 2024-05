Amor, jazz, desnudez, viajes, una cocina a media noche y poesía selecta

Introducción y traducción del japonés de Cristina Rascón

Shuntarō Tanikawa (1931) es el poeta vivo de Japón más conocido y distinguido, a la vez clásico y popular, erudito y sencillo. Ha escrito más de cien libros de poesía, algunos de ellos de prosa poética, de fotografía con poesía, o de pintura con poesía, en colaboración con otros artistas. Ha publicado otra centena de libros de poesía para niños, más de veinte libros de ensayo y varios textos de dramaturgia. Como traductor del inglés al japonés, ha publicado más de cincuenta obras, particularmente de literatura infantil, como la serie Mother Goose y la serie Peanuts de Charles Schulz. Ha sido guionista en diversas películas, series, animaciones y documentales como la película Fénix de Kon Ichikawa, así como letrista de canciones, tanto para adultos como para niños, como la canción temática para la animación Astro Boy de Osamu Tezuka. Los poemas de Shuntarō Tanikawa forman parte de los libros de texto de su país y son memorizados por niños y niñas en escuelas de formación básica y media. Nacido en Tokio, en 1931, Tanikawa vivió su infancia y adolescencia en ambientes de guerra y posguerra, bajo la ocupación estadunidense de Japón. En 1952 publicó el poemario Dos mil millones de años luz de soledad, conocido como su Shojo Shishū, es decir, su “antología poética virginal”, por tratarse de la publicación de su primer libro. En la década de los sesenta formó parte de la Asociación Japón Joven, Wakai Nihon no kai, junto con Kenzaburō Ōe, Shintarō Ishihara, Shūji Terayama, Keita Asari, Rokusuke Ei y Toshirō Mayuzumi, entre otros. Ha recibido, entre muchos otros, el Premio Hanatsubaki de poesía contemporánea (Japón, 1985), el American Book Award (Estados Unidos,1989), el Premio Internacional de Poesía Zhongkun (China, 2011).

De Shuntarō Tanikawa, en 2007 traduje al español Sin conocer el mundo y en 2014 Dos mil millones de años luz de soledad.

*HASTA EL SCAT



lo que quiero expresar lo expreso lo que quiero gritar lo grito la trompeta y el saxo son mis amigos y mi palabra mi instrumento musical denme un coro no dos coros no tres cuatro los que sea una hora dos horas seis horas no denme un día entero el que calla es el jardín de piedra del templo Ryoan yo soy el grito una garganta lengua dientes labios campanilla soy una voz soy Mister Jazzy Jazz en la plaza de Jezzar me subo a una jazzetilla y mientras entono a Jazziepe hago una llave de lucha jazzística y no es el jazzecillo bebop de un Jap soy el pelo en pecho de la fuerza de ese jazz pero renuncien a ese jazzecillo el Jazzazo de la jazzación es el llanero Jazzy el jazzenorme jazzero es el jajajazzaísmo del jazz y el jazzercise y así

Del libro 21 (1962).

