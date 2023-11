Cómo te extraño Corona Capital

Abro hilo:

Chilango-la-la-land es la ciudad del movimiento rockero perpetuo. La semana pasada congregó a varias figuras de la crema y nata de la historia del rock. Qué agasajo. El maratón arrancó con sir Paul McCartney, dos noches. Después vino el Corona Capital con todas sus estrellas. Y como cereza del pastel, Pet Shop Boys en el Metropolitan.

Apenas se anunció el cartel del festival, muchos fans lo calificaron en redes como el mejor Corona de la historia. Exagerada o no esta percepción, lo que es innegable es que hacía varias ediciones que no había un lineup tan rompemadres. Este año el Corona se lució.

La nostalgia noventera se apoderó del CC 2023. Además de los headliners estarían bandas como The Breeders, Sleater-Kinney, The Walkmen y Alanis Morrisette, por lo que fue calificado como un festín para los chavorrucos.

En unos años, cuando bandas como las anunciadas se retiren, las generaciones pasadas se quedarán sin cabezas de cartel. El relevo ha comenzado. Los nacidos en los 80 y 90 ya tienen asegurado a Kendrick Lamar. Una era musical está por extinguirse.

Esta edición, sin proponérselo, o tal vez sí, supuso una especie de batalla de las bandas. Los britpoperos Pulp vs Blur. Y éstos, a su vez, versus The Cure. Un duelo de egos que sobresalió por las exigencias de Robert Smith de que le ampliaran el horario de su show, en contraste con la decisión de Jarvis de no cerrar la noche del viernes. Hasta William Butler, de Arcade Fire, dijo que no entendía cómo los habían programado después de Pulp y, por otro lado, Damon Albarn se dejó que le hicieran sándwich, a riesgo de ser opacado.

En ese duelo hipotético también hay que incluir a sir Paul, aunque no haya estado dentro del Corona. Quién conquistaría el corazón de la ciudad. Más detalles, adelante.

PRIMER DÍA

EN UNOS CUANTOS TUITAZOS

Abro hilo:

Este Corona puso de moda los gorritos de pescador. Durante tres días desfilaron por el festival miles de cabezas coronadas con ellos. Distintas marcas los obsequiaban y la población festivalera procedió a lucirlos, en su intento por combatir el sol. Parecía un relato de Richard Brautigan acerca de una enorme convención de aficionados a la pesca, que por error acaban aglutinados bailando música electrónica en una ciudad sin mar.

Sabes que un concierto va a estar chido cuando el bajo te retumba en las tripas a las cuatro de la tarde en el escenario Vans, como el de Halle Saxon, de Automatic.

A las 4:50 de la tarde en el escenario Corona, el festival arañó la plenitud con el postpunk de Yard Act. Los nativos de Leeds pasaron como una ráfaga de aerosol por una pared, dejando al público conmocionado.

Por qué no podemos tener bandas así en México, me preguntó una persona a mi lado.

Uno de los aspectos de los que más adolecen los festivales son las fallas de audio. Tanto las Automatic como Yard Act sonaron impecables. Un buen augurio para los tres días por venir.

Éste es el Corona que mejor ha sonado de los últimos años. De eso no hay duda. Change my mind. Aunque en redes algunos fans se quejaron del audio en Blur. Algunos detalles sobre esta polémica, más adelante.

Hasta mi abuelita sabe que el mejor lugar para escuchar a una banda es situarte alrededor de la consola. Si estás muchos metros atrás del house es obvio que va a sonarte mal.

Un logro desbloqueado fue ver a la leyenda del rock neoyorkino dosmilero, The Walkmen, en el escenario Corona a las seis de la tarde. En su prehistoria fueron una banda llamada Jonathan Fire*Eater, nombrados por The Strokes como una de sus mayores influencias. Es una banda que siempre ha sido un tanto incomprendida. Pero que ofreció un set bastante emotivo. De lo mejor que ha pasado por el Corona.

Todos los carteles esconden sorpresas. Y la de éste se presentó a las 6:50 de la tarde en el escenario Corona Cero. Brittany Howard, la vocalista de Alabama Shakes en su faceta de solista, con una banda de acompañamiento de nueve músicos desplegó su soul cósmico.

Meta en una licuadora a Sun Ra, Alice Coltrane y Billie Holiday: el resultado será Brittany Howard. Como una big mama, con una túnica a lo Kamasi Washington, al frente del escenario nos cautivó hasta el desfallecimiento.

Un soul muy espacial, no tan melódico sino turbulento, era alimentado por los solos de guitarra de Howard, que con la voz como su mejor instrumento improvisaba y scateaba1 y gritaba y alcanzaba unos registros altísimos, así todo el show, sin descanso. Nos dejó sin aliento.

La estadunidense Brittany Howard, con todo y su túnica. Foto Cortesía: Del autor

No podía faltar el rock godín. Así que uno de sus exponentes mayores, la banda francesa Phoenix, hizo de las suyas a las ocho de la noche en el foro Corona. Rock para diseñadores gráficos. Para que no se sientan excluidos.

Qué cringe escuchar a Phoenix cantar el "Cielito lindo". Cuándo dejarán los extranjeros de relacionarnos con el Mexican Curious. Son unos genios. Queremos el aplauso fácil. Queremos ponerlos a cantar a todos. Ah, ya sé, cantemos una de mariachis. Me pregunto si este truco funcionará en los siguientes años. Cuando el público mayoritario en los festivales sea la generación zeta.

Qué cringe ver a León Larregui subir al escenario vestido de menonita vendequesos para hacer playback junto a Phoenix. Oh, mucho bueno, mucho barato, mucho picoso.

Aunque Blur y The Cure estuvieran sentados a la mesa, todos sabemos que este festival era de Jarvis.

He asistido a muchísimos conciertos y nunca había escuchado una ovación tan calurosa como la que recibió Pulp.

Jarvis, de Pulp, es un seductor. Tiene un superpoder. No usa el disfraz de rock star tiempo completo. Si lo ves por la calle, con su gorrito de pescador, te parece una dulce viejecita: todos nos aprestamos veloces a ayudarla a cruzar la calle. No es el mismo que ves contándote anécdotas durante la presentación de su libro. Y definitivamente tampoco es el mismo que se para sobre el escenario.

Jarvis en escena es como un espantapájaros. Un hombre de paja enfundado en un traje esmeralda, que baila como una marioneta que ha encontrado la libertad al zafarse de los hilos de Dios, su titiritero.

La seducción de Jarvis, vocalista de Pulp. Foto: Cortesía del autor

Jarvis como el heredero legítimo de Leonard Cohen, lo siento, Nick Cave, te ganaron la chamba, subiendo las escaleras dispuestas en el escenario para recostarse en un sillón a encarnar al crooner sin ataduras.

Pulp y sus miles de disparos de papel que se volatilizaron en el aire como palomas de colores.

Éste es el Corona Capital donde ha habido menos empujones. Confirmo. Sí es el CC de los chavorrucos.

SEGUNDO DÍA

EN UNOS CUANTOS TUITAZOS

Abro hilo:

A las cuatro de la tarde ya había más gente que en el metro Balderas en hora pico. Diría Yoda: si la activación tener quieres, temprano debes llegar.

Luego de subir a la cresta de la ola con Pulp, el sábado se antojaba un remanso.

Para que no se perdiera la bonita costumbre del rock genérico intercambiable, Keane tomó el escenario principal a las 5:50.

El rey del rock genérico intercambiable es The Killers.

Un experimento para realizar en casa. Tome usted cualquiera de estas bandas, The Killers, Keane, Muse o Thirty Seconds to Mars y póngalas sobre un escenario. No sabrá quién es quién. Y voltee a ver el público. Todos serán el mismo, sin importar de qué concierto se trate. Genérico intercambiable rules.

Este CC fue de hermosas bateristas. Además de Lola Dompé, de Automatic, también estuvo Anna Prior, de Metronomy.

Metronomy: un batido de pop psicodélico y armonías que nos puso a fantasear durante una hora.

Blur sembró el descontento. Sonaron fatal, según muchos comentarios al día siguiente en redes. Honestamente, donde yo me encontraba, a unos 30 metros del escenario justo al centro, sonaron precioso.

Saben quién sonó mal. The Strokes en el Foro la última vez que vinieron. Y, sin embargo, lo calificaron de épico. Pfff. Hay que sacarse la cerilla de vez en cuando.

Que Blur sonó desganado, se dijo en ese buzón de quejas llamado Twitter. La verdad es que escuchar una banda en vivo y querer que suene tal y como lo hace en el disco es un despropósito. La experiencia de la música en vivo te permite hacer la música maleable. Bob Dylan es el ejemplo ideal.

Algunos fans se molestaron porque Graham Coxon, de Blur, paró en seco "Coffee & TV". Es más rápida, dijo, van muy lento. Y volvieron a comenzar la canción. Los músicos no son robots. Y son susceptibles de equivocarse. Y rectificar no es ningún pecado.

Cuando un músico se equivoca en vivo es muy raro que detenga una canción, al contrario, se voltean a ver feo, con cara de pinche pendejo, pero no paran. Lo que ocurrió con Blur el sábado se antojaba más parte del guion que un accidente.

Blur sí dio un show memorable.

Sin embargo…

A la pregunta de quién era mejor, si Oasis o Blur, alguien respondió que el mejor era Pulp. Y eso quedó demostrado esa noche. Jarvis derrotó por nocaut a Damon.

TERCER DÍA

EN UNOS CUANTOS TUITAZOS

Abro hilo:

Desde temprano, y con un solazo perro, el festival se pintó de negro. Inundaron el Foro Sol los darks de boutique engabardinados. La versión darki de Tres generaciones se me apareció: abuelo, hijo y nieto fans de The Cure. Como una postal de Los Locos Addams o de La familia Monster. El paquete completo.

A las 3:30 de la tarde me metí al slam en OFF! porque #chavorruco.

La noche se adelantó. A las 4:30, la oscuridad se cernió sobre el escenario Viva Tent para cobijar a Ladytron. Labios pintados de morado coreaban en susurros.

Deme dos órdenes de los 90, con papas y refresco jumbo para llevar, por favor. #breeders #sleater-kinney

A las 6:40 de la tarde, The Breeders, la banda de las sisters Deal, subió al escenario Corona, para sonar, oh, gracias, dioses del audio, portentosas.

¿Han estado en el midwest?, preguntó Kim. Es un lugar muy ominoso. Pues no he estado ahí, pero sí en Zacatecas y conozco esa sensación. Lo preguntó antes de interpretar “Walking with a Killer”, una rolotota que viene en All Nerve y me parece la mejor canción desde su retorno.

The Breeders subieron al escenario a Feist. Ésos sí son invitados, no como León Larregui. Aprendan algo, Phoenix (inserte aquí el meme de los Simpsons, del padre dándole el sape a su hijo).

Las opiniones sobre Blur estuvieron divididas. Foto: Cortesía del autor

Me quedé así, ira, como el sticker del Santo, con la presentación de Sleater-Kinney. Otra banda de puras morras que son una leyenda con patas. Grandes ejecutantes, preciosas voces, estupendos requintos. Y mucha pasión. Uno de los puntos más álgidos de la jornada.

@Charlyfornicio

@Charlyfornicio

A las 10:40 de la noche, The Cure subió al escenario. Una mancha humana fue capturada desde los cielos por un dron. Al día siguiente, en la cuenta del CC se informaría que era el récord de mayor concurrencia frente a una banda en toda la historia del festival.

Una chava a mi lado izquierdo, es chava porque los rockers nunca envejecen, que debe tener unos cincuenta y tantos años, comenzó a llorar en “Pictures of You”. Ese tipo de cosas compensa la chinga de pasarte tres días de pie, más de 12 horas en cada uno.

The Cure ofreció un show fan service. Hits, unas cuantas rolas oscuronas, su lechita y a dormir.

El Corona Capital nos devolvió a la cresta de la ola.

A pesar del reconocimiento que le hizo el público a Robert Smith, a la hora de hacer un corte de caja no se llevó el primer lugar en la carrera de egos británicos. El ganador fue Jarvis.

Jarvis, el último en salir al momento de sonar el disparo, rebasó a Paul McCartney, Damon Albarn y Robert Smith.

La noche del viernes, Jarvis estrenó una canción. Eligió nuestro país para debutarla. Quizá es una pista. Quizá es un aviso de que en breve venga Pulp de nuevo.

Mi top ten del Corona Capital 2023:

1. Pulp

2. The Breeders

3. Sleater-Kinney

4. Brittany Howard

5. Yard Act

6. Blur

7. The Cure

8. Metronomy

9. Arcade Fire

10. OFF!

La banda de la que no esperaba mucho y me sorprendió fue Arcade Fire. Sus últimos dos discos han sido bastante flojos, pero en vivo continúan siendo una máquina bien engrasada. Se encuentran en buena forma.

Para muchos, con la edición que acaba de terminar, el Corona Capital se graduó como festival de talla mundial.

La realidad es que a lo largo de su existencia, el CC ha ofrecido grandes momentos que se han quedado en la mente y el corazón de muchos de los amantes de la música.

El Corona Capital no tiene nada que envidiarle a ningún otro festival de es-te planeta.

El reto ahora es continuar en la cima.

Muero de ganas por conocer el cartel del 2024.

Además de todo lo anterior, al final el Corona me hizo un último regalo. Al salir por la puerta 15 me topé con un viejito que estaba pidiendo dinero. El don empujaba un diablito con una bocina mientras sonaba en loop “Cómo te extraño, mi amor”, de Leo Dan. El don le cambiaba unos versos. Cantaba: "Cómo te extraño, Corona Capital”, mientras extendía el bote para que le obsequiaran monedas. Es una estrella del under. La gente se tomaba fotos con esa celebridad callejera.

Después de buscar tacos sin éxito durante un rato, me fui a dormir con la panza vacía. Al pagar la luz, una rola me impedía dormir, a pesar del cansancio. Mi mente no podía dejar de tararear “Cómo te extraño, Corona Capital. Ay, Corona divino, pronto tienes que volver a mí”.

Nota

1 El scateo es una improvisación con la voz, típica del jazz, en la que se unen sílabas que no tienen significado.