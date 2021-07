La historia del Pedal

Escuchar música es una actividad que consume casi todo mi tiempo. Dicha experiencia no sólo consiste en darle play al disco en Spotify, colocar el vinil en la torna o desempolvar un CD. Para mí, oír música significa consumir toda la información posible alrededor de ella. Y con la cantidad de biografías musicales que se publican ahora y los documentales que se estrenan tengo tarea de sobra.

Uno de los últimos docus que me he refinado es The Pedal Movie (2021). Narra el ascenso y la entronización de este aditamento para la guitarra que ha jugado un papel determinante en el sonido de varias épocas. La conclusión es obvia, ya lo sabemos, que sin Jimi Hendrix la guitarra eléctrica no sería lo que es hoy. Pero The Pedal Movie cuenta muchas cosas que una gran cantidad de melómanos desconocíamos, entre ellas que Hendrix viajaba con su propio pedalero.

Detrás de los grandes rockstars existe una especie de obrero especializado que se dedica en cuerpo y alma a explorar las posibilidades sonoras del pedal. Un nerd en toda regla que diseña en un laboratorio una pequeña cajita que transforma la guitarra. Para J Mascis, que con Dinosaur Jr. ha creado uno de los sonidos guitarreros más representativos del pregrunge, el grunge y el postgrunge, la verdadera guitarra eléctrica comienza a partir del pedal. Sin efectos, su sonido “es deprimente”. Él usa el reverb y a eso le llama guitarra natural. A partir de ahí comienza a edificar su pared sonora.

En 2017 una noticia hizo cundir el pánico entre los rockers, la guitarra había perdido terreno en el mercado. Pero el año pasado, en una de las cosas positivas que ha traído la pandemia, vino una especie de resurrección. La gente se ha volcado sobre el instrumento, muchos aprenden a tocar la guitarra, un alto número son mujeres. Esta película revela que el pedal jamás pasó por los mismos apuros. Al contrario, se trata de una industria que no sólo se ha mantenido sólida durante los últimos años, sino ha crecido de manera exponencialísima. Un gran número de empresas se dedican a fabricar pedales desde los lugares más recónditos de Estados Unidos.

Uno de los grandes héroes de la guitarra es Frank Zappa. Steve Vai es el encargado de contar algunas de las anécdotas que le tocó vivir con él cuando fue parte de su banda. Zappa era un clavado de la lira y estudió como pocos cuánto desempeño podía exprimirle al instrumento. El sonido de los guitarristas no sólo depende de sus habilidades y manera de tocar, sino de otros factores, como sus amplis y por supuesto la elección de sus pedales.

Otra de las grandes excepciones, y que no se menciona ni de pasada, es Neil Young. Tomando en cuenta que Neil es en gran medida la fuente de inspiración del sonido grunge. Su influencia alimentó a gran parte del rock noventero. Sin él, Sonic Youth no existiría. Y el mismo Neil se sumó al movimiento. Ragged Glory fue su aporte a lo que musicalmente se respiraba entonces. Luego vendría Mirror Ball, con Pearl Jam como banda de acompañamiento.

Es imposible abarcar todo en dos horas, pero existen otras fuentes para abastecerse. Y algo que tiene la música y los documentales como éste es que te llevan a otras cosas. Indagando sobre Neil Young llegué a los videos de YouTube de Reverb. Que cuentan con su propio canal y tienen videos fascinantes sobre el diseño de sonido. Uno de ellos es precisamente sobre la guitarra de Neil en varias de sus rolas.

En su canal, Reverb no se centra sólo en la lira, también hay videos sobre otros instrumentistas. Puede uno ver a Jimmy Chamberlin en acción, explicando cómo se ideó el sonido de la batería en “Tonight, Tonight”. Al ver estos videos uno se percata de cosas que no toma a veces tan en cuenta o que nos pasan de largo: que la ingeniería de una canción es una cosa bastante compleja, involucra varios niveles y conlleva bastante tiempo.

The Pedal Movie muestra que hay mucha esperanza para el rock. Mientras haya tanta gente fabricando pedales y tantos clientes comprándolos, desde guitarristas consagrados hasta músicos amateurs, el futuro de la guitarra eléctrica está asegurado.