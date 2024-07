La lista de The New York Times

The New York Times publicó una lista con los cien mejores libros de lo que va del siglo. El resultado, como ocurre siempre con este tipo de enumeraciones, es discutible. De entrada, es totalmente innecesaria. No tiene un objetivo claro. Y no posee rigor alguno. La prueba es que para confeccionarla consultaron a quinientas personas. Escritores, actores y gente del mundillo literario. Sólo les faltó un dj, un payaso y un mono capuchino.

Tampoco tiene la intención de perfilar un canon más allá de lo evidente. Muchos de los opinólogos convocados no poseen la autoridad para tomarse esta lista en serio. Lo siento, Stephen King no es Harold Bloom. El artículo invita al público a votar por los que considere los mejores diez libros del siglo xxi. Me parece una buena oportunidad para hablar de algunos grandes libros que no aparecen en la lista, y que a mi juicio, y creo que Sarah Jessi Parker estaría de acuerdo conmigo, merecen aparecer en la foto antes que varios de los ahí retratados.

Una de las cosas que sí me dio harto gusto fue que incluyeran a Fernanda Melchor. También me dio gusto que apareciera una de las novelas más emocionantes que he leído en los últimos años. A Visit from the Goon Squad, de Jennifer Egan, 2010. Que, por cierto, me parece extraño que no sea más popular en nuestro país. Quizá se deba a que no es muy conocida. La versión en español, El tiempo es un canalla, la publicó la editorial argentina Minúscula en 2011. El libro ganó el Pulitzer ese mismo año. Pocas novelas retratan el mundo de la música con la frescura de Egan. Es el primero que leo de Egan pero ya la considero una de mis autoras favoritas.

Bueno, aquí van, algunos libracos:

American Savage, Bonnie Jo Campbell, 2008.

Resulta extraño que Bonnie Jo Campbell no tenga un grueso fandom en México. Quizá sea porque sus historias de mujeres no son las que inundan las mesas de novedades. Con una mirada femenina dura, esta estupenda escritora narra la difícil vida de mujeres de clase baja que son violentadas por la vida, las circunstancias, el sistema y los hombres. Quizá la razón por la que no sea popular entre las consumidoras de literatura feminista es porque no hay victimización. Traducido al español por Dirty Works como Desguace americano, este libro de cuentos revela que hay literatura más allá de las modas. He leído las tres colecciones de cuentos de Bonnie Jo, la descubrí hace poco, y ya es una de mis mayores influencias.

Vernon Subutex 2, Virginie Despentes, 2015.



También es raro el pobre recibimiento que se ha hecho en nuestro territorio a este novelón. Parte medular de una trilogía, es el punto más álgido de la travesía de Vernon. Un empleado de una tienda de discos que decide convertirse en un vagabundo. Entre la demostración de músculo que son los tres libros, es en el segundo volumen donde Despentes estalla y deja al lector con deseos de más. En México se distribuyeron las dos primeras partes, pero la tercera ya no llegó. Afortunadamente ya existe Buscalibre, que te pone los títulos en la puerta de tu casa. Pero en su momento eso dijo todo sobre la recepción de esta ambiciosa obra de Despentes, no se vendió. Y es que después de leer la segunda parte lo primero que uno se imagina es que surgirá un ejército de chicas que querrán ser como Despentes. No ocurrió. Pero estoy seguro que en el futuro sí va a pasar.

Memorial Device, David Keenan, 2018.



Sabrá Dios de qué estarán hechos en The New York Times que se les ha pasado de noche la figura de David Keenan. Esta novela, estructurada como una sinfonía de voces, recrea la ficticia existencia de una banda de rock. Con todas las credenciales a su servicio, Keenan trabajó en la célebre revista de rock Wire, el autor escocés consigue uno de los debuts literarios más brillantes del siglo xxi. No exagero al decir que Keenan es uno de los mejores escritores vivos. Comenzó a escribir ficción después de los cuarenta años, y gracias al cielo que lo hizo. Porque nos estábamos perdiendo de un escritorazo.

Muchos de los opinólogos convocados no poseen la autoridad para tomarse esta lista en serio. Lo siento, Stephen King no es Harold Bloom

La fortaleza de la soledad, Jonathan Lethem, 2003.



Se pasaron de exigentes los del The New York Times al no incluir esta novela. Si aparece Las correcciones, bien podrían haber hecho lo propio con este libro. Con el tiempo Lethem ha demostrado ser un escritor versátil y dueño de una imaginación riquísima. Atributos de los que no goza Jonathan Franzen. Entre el estilismo de Lethem y el de Frazen, preferible el segundo. La fortaleza de la soledad, publicada en español por Random House, es una novela hermosa. Pertenece sin duda a la tradición de La Gran Novela Gringa. Que bien podemos situar a un lado de El guardián entre el centeno.

King Kong Theorie, Virginie Despentes, 2006.



También saca de onda que The New York Times haya soslayado este librazo. Con lo woke que son los gabachos, algo aquí no cuadra. Quizá se deba a que el feminismo de Despentes no es aceptado por los guardianes de la corrección política. Pero que se trata de uno de los mejores libros escritos en los últimos tiempos, no hay manera de rebatirlo. No existe un libro con el nivel de honestidad de Teoría King Kong. Filosofa punk, Despentes merece estar en esta lista. Cómo es posible que sí aparezca un libro tan malo como La maravillosa vida breve de Óscar Wao. Que ni es breve. Ni es maravillosa. Y para nada es guau.

For the Good Times, David Kennan, 2019.



Matar, secuestrar, robar y extorsionar no es malo. Siempre que lo hagas por la patria. Son las actividades a las que se dedican los personajes de Por los buenos tiempos. Miembros del Ejército Republicano Irlandés. Editada en México por Sexto Piso, esta novela demostró que el debut de Keenan no fue suerte de principiante, que estamos ante un escritor poderoso, con una imaginación portentosa. No se me ocurre otro autor que en los últimos años haya sacado dos obras maestras al hilo. El imperio Keenan sigue creciendo. Ya ha publicado más libros que seguro no defraudarán. Y que están a la espera de traducción. Ojalá pronto estén disponibles en español.

Huaco retrato, Gabriela Wiener, 2021.



El criterio de The New York Times dictaba que los libros de la lista debían estar disponibles en inglés. Huaco retrato no ha sido traducido. Pero si ya estuviera, lo más probable es que no lo incluyeran. Claro, puedo equivocarme. Pero por si las moscas, lo incluyo en esta antilista. Desde Llamada perdida Wiener venía anunciando que tenía un monstruo dentro. Finalmente, ese monstruo ha salido con el nombre de Huaco retrato. Un libro desgarrador, escrito con mano maestra. Wiener es una autora única. Este libro, sobre todo en espíritu, me parece hermanado con otro que tampoco está en la lista de The New York Times, y que me parece un pecado su ausencia, In the Dream House de Carmen María Machado, publicado por Anagrama con el título de En la casa de los sueños.