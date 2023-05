En una transmisión de la última gira de Dead & Co., el público deadhead bailaba hipnotizado ante una joven diyei que abrió el concierto con un set electrónico y unió dos mundos cosiéndolos, sonriente y radiante, con su piano y sinestesia. La escena cobró sentido cuando noté que LP Giobbi, pianista de jazz, productora, empresaria y activista, mezclaba su música house para bailar con el rock psicodélico de Grateful Dead. Una fusión ácida.

SU VERDADERO NOMBRE es Leah Chisolm y se enamoró de la música electrónica para bailar mientras estudiaba piano en Berkeley. Compone sus canciones; su técnica en vivo le ha ganado el mote de La reina del piano house, porque mezcla, samplea, toca el piano e improvisa melodías únicas e irrepetibles. Fue alumna de Carolyn Horn, su profesora de piano desde niña, y de Peter Franco, el ingeniero de sonido de Daft Punk, quien le enseñó a usar los sintetizadores y la producción musical. LP es hija de deadheads, de quienes aprendió tres principios: la música es colectiva y espiritual / debe ser algo más grande que uno mismo / la sinestesia es un instrumento más. “Veo la música en formas, eso me ayuda a organizarla en mi mente”. Al verla y escucharla tocar se entiende lo que dice.

Su discografía es larga en sencillos y sólo dos álbumes: Femme House y Garcia (Remixed), que recrea el primer disco solitario de Jerry Garcia a punta de beats. Ocho canciones que se volvieron clásicas en el repertorio en vivo de Grateful Dead, algunas de sus mejores versiones están en el disco Live at Barton Hall, Cornell, Ithaca 77: “Deal”, “Bird Song”, “Sugaree”, “Loser” —se extraña el portentoso requinto en vivo—, “Late for Supper”, “To Lay Me Down”, “An Odd Little Place” y “The Wheel”.

Además de diyei es directora musical de W Hotels y creadora del proyecto Femme House

LP Giobbi extrae e inserta la voz y la guitarra de Garcia para reinventar a su modo high energy la música sicodélica en la pista de baile. La fusión logra momentos casi sublimes, como la suspensión sónica en “Late for Supper” o los instrumentos fantásticos en “The Wheel”.

Además de diyei —en México ha tocado en el Corona Fest y en el reciente EDC México 2023—, LP Giobbi es directora musical de la cadena W Hotels, fundadora de la disquera Animal Talk Collective y creadora del proyecto Femme House, un colectivo que abre espacios para las mujeres que quieren aprender y desarrollarse en la escena electrónica en condiciones de equidad y seguridad. Alrededor de su idea musical, construye en sus iniciativas una red de seguidores, músicos y productores, el ente colectivo más grande que ella. Su música es brillante.