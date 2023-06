Luis Barragán en la laguna

Esta historia parece guion de película.

De niña, Pamela Meraz Taboada se metía a jugar en una construcción abandonada. Que de hecho nunca ha sido habitada. La estructura del inmueble escapa al tono arquitectónico dominante en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Ahora deduce que quizá este encuentro sea el responsable de que se decidiera por estudiar museología. Más de veinticinco años después, la construcción volvería a presentarse en su horizonte.

Ubicado en la calle Tamaulipas número 471, en la colonia Las Rosas, resulta que ese espacio en desuso es nada menos que el último proyecto del arquitecto Luis Barragán, la Casa Caballero. Una joya a la vista de todos. Que no pasaba desapercibida para los ciudadanos. Pero ignoraban por completo su importancia. Calificada como la obra de un excéntrico.

Esta enorme vivienda se encontraba en obra gris desde que comenzó su edificación en 1984. Es reconocida a la distancia porque uno de sus extremos parece la proa de un barco. Durante mucho tiempo se dijo que fue el último proyecto del arquitecto Luis Barragán, pero no había forma de comprobarlo. Para el mundo de la arquitectura, la Casa Giraldi era de manera oficial el último inmueble diseñado por el arquitecto. Y ahí se cerraba la historia. Sin embargo, esto no es verdad. Faltaba un capítulo. La Casa Caballero y, como descubrió Pamela después, otros más.

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS fuera del país, Pamela regresó a La Laguna y se propuso legitimar el inmueble. Para esto, llevó a cabo una investigación.

El actual dueño de la Casa Caballero, Hassan Mansur, no tenía duda alguna de que se trataba de una obra de Barragán. Pero no contaba con la manera de demostrarlo. Esto se complicaba porque en 1995 el Archivo Barragán fue vendido a Federica Zanco y Rolf Fehlbaum, quienes establecieron la Barragan Foundation en Birsfelden, Suiza. La única posibilidad de consultarlo es de manera personal. Y no cualquiera tiene acceso, aunque sea propietario de una casa Barragán.

La investigación de Pamela descubrió que su historia con la casa iba más allá de la fascinación que le provocaba desde niña. El motivo por el que existe una casa Barragán en Gómez Palacio es que fue construida a petición del líder sindicalista Jesús Ibarra Rayas. Amigo personal de Fidel Velázquez, pidió a éste su intervención para ponerse en contacto con el arquitecto. Originalmente la casa sería habitada por su hija, Ariane Ibarra Taboada y su esposo, Roberto Caballero. Se acostumbraba que los inmuebles llevaran el nombre del patriarca, de ahí proviene su apelativo.

Pamela descubrió una conexión de origen familiar con la casa, que fue diseñada para su tía, pero el motivo más fuerte para protegerla fue su valor patrimonial para la ciudad. Es el único rastro de Barragán en La Laguna. Pero además es el testamento del arquitecto. Que haya ocurrido en Gómez Palacio y no en Ciudad de México o Guadalajara despertaba el celo de los barraganianos para reconocerla. Por eso y porque cuando se comenzó a edificar, Barragán ya se encontraba fuera del despacho de arquitectura. Pero era una asignación especial, como revelaría la investigación de Pamela.

En una retrospectiva sobre Barragán en el Museo Tamayo, Pamela se topó con unos planos de la Casa Caballero. Había pruebas más que contundentes de que era autor de la construcción con la proa de barco en uno de sus extremos. Este hecho requería la atención inmediata de la comunidad cultural y arquitectónica de La Laguna.

Una vez corroborada la autoría, el siguiente paso era conseguir la protección patrimonial del inmueble. Lo que desataría otro proceso. De las normas existentes de protección patrimonial, una por el INBAL y otra por el INAH, ninguna se acomodaba con las necesidades de la Casa Caballero, por lo que se tuvo que formar un comité municipal para que la alcaldía la declarara como edificio de valor para la comunidad, el 12 de octubre de 2022. Y así se cerró un ciclo.

Para Pamela, el siguiente paso era viajar a Suiza, a fin de visitar el archivo y cotejar los planos. Y despejar todas las dudas. Decidió costearse el viaje por sus propios medios. En una labor más que altruista. En un gesto de amor por el patrimonio histórico de la ciudad. Quizá esta pasión desinteresada fue el motor que le abriría muchas puertas. La suerte le comenzó a sonreír y fue encontrando el camino para culminar su proyecto.

Por esos días apareció una convocatoria y pidió una beca para la investigación. Obtuvo la del PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico) y así contó con el apoyo institucional. Un obstáculo librado. Sin embargo, la parte más difícil, que atendieran a su solicitud, todavía estaba en veremos.

EN 2015, LA ARTISTA ESTADUNIDENSE Jill Magid, inconforme porque los archivos de Barragán no estuvieran en México y no pudieran ser consultados por los mexicanos, con el apoyo de la familia exhumó los restos de Barragán y conformó con ellos un anillo de diamantes de dos quilates. Lo que causó un gran revuelo internacional. El objetivo de Magid era que los archivos del arquitecto volvieran a nuestro país. A cambio ofreció el anillo a la Barragan Foundation. Pero lo rechazaron. Por tal motivo, desde 2016 la fundación se ha vuelto hermética en extremo respecto al archivo. Y comenzó a desconfiar del mal uso que se le pudiera dar a los archivos. Pero Pamela nunca dudó de la importancia de su labor y continuó con el proceso. La suerte le volvió a sonreír, su solicitud obtuvo el visto bueno y viajó a Suiza en enero de 2022.

La Casa Caballero es el único rastro de Luis Barragán en La Laguna. Además es el testamento del arquitecto

Un año antes, el 9 de marzo de 2021, la Barragan Foundation publicó una lista de inmuebles del arquitecto que nadie sabía que eran de su autoría, entre ellos la Casa Caballero. Pamela se entrevistó con el curador de la fundación, Martin Josephy. Y cuál no sería su sorpresa al descubrir que del proyecto que conservaban más documentos era precisamente la Casa Caballero. Lo que cerró otro capítulo.

Desde aquellos primeros contactos de Pamela con la casa hasta el momento ha transcurrido toda una vida, su vida. Además de los años de investigación, el viaje y todas las personas que estuvieron involucradas en su pesquisa de los planos que legitimaran la obra. La misión de Pamela hoy consiste en supervisar, avalada por la Barragan Foundation, que la Casa Caballero se establezca como un museo. Se necesita una inversión aproximada de unos quince millones de pesos. La parte más espinosa del sueño. Que se antoja complicado, pero no imposible.