"Me dicen que la poesía no salva" Editora y poeta, una voz contundente en el escenario literario contemporáneo, en 2022 Zel Cabrera hizo una estancia artística en el Banff Centre, en Canadá. Un par de años antes publicó en la Revista de la Universidad de México: “Escribí parálisis cerebral en un poema que después formó parte de un libro por el que obtuve un premio

nacional… entonces empecé a hablar de mi condición a los cuatro vientos. Sin vergüenza decía

que la parálisis no mordía, que la que mordía era yo”. En estos poemas inéditos muestra la potencia que la señala.



"Me dicen que la poesía no salva" Foto: Pixabay