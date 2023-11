Mujeres en el arte: Redes colaborativas Al hablar del sistema artístico casi siempre vienen a nuestra mente nombres de creadores. Así, en masculino. Pero, ¿dónde están las artistas? “Ahí estuvieron y ahí están”: la muestra Coordenadas móviles: Redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte (1975-1985) se refiere a ellas, las que por años no fueron atendidas. Fernanda Ayala trabajó con sus curadoras y explica quiénes componen esta exposición, porque las creadoras no actuaron solas: sin gestoras, productoras y agentas, no habría obra. Nombrar también es un acto político

Mujeres en el arte: Redes colaborativas Foto: marvin.com