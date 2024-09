Música Rosa

Volví a ver las caricaturas de la infancia. Cada una tiene lo suyo: los personajes, las historias, el arte, las animaciones, el estilo, los efectos y la música. Qué bien hechas estaban. Si tuviera que elegir una me quedaría con The Pink Panther Show. Porque es una Pantera Rosa y no es tan infantil, aunque lo parezca. No hay diálogos, la Pantera es muda y sólo habla una vez al final del capítulo The Pink Arc, cuando dice: “¿Por qué no pensarán los hombres como los animales?” Es muy fácil encontrarse en sus historias, fábulas sencillas que siempre llevan rosa en el título, lo cual es un triunfo del concepto. Da la impresión de que los guionistas —como los de Ahí viene Cascarrabias— se fumaban hasta la alfombra voladora. Y, sobre todo, es memorable por la música de Henry Mancini que siempre la acompaña de principio a fin en cada capítulo desde 1969. Una joya del dibujo animado.

En junio se cumplieron treinta años de la muerte de Henry Mancini, el compositor estadunidense, director de orquesta, flautista y pianista, que musicalizó cerca de doscientas películas y más de veinte programas de televisión. Una fascinación temprana por la música en el cine lo llevó a tocar el piano y la flauta desde los ocho años. Durante la guerra en 1943 se fogueó en la batalla y en la banda militar de la fuerza aérea durante dos años. Por eso cuando regresó, lo más natural fue trabajar como pianista en la orquesta de Glenn Miller y cinco años después al fin pudo musicalizar películas en los estudios Universal. Era un pionero de la fusión del jazz con la música ambiental de orquesta. Allí conoció al escritor, director y productor Blake Edwards, en 1958 le hizo la célebre música que trascendió a la serie Peter Gunn. Trabajaron durante treinta años, periodo en que nacieron los personajes, las películas y la serie de dibujos animados The Pink Panther.

LA PANTERA ROSA NACIÓ en 1963, en los créditos de entrada y salida de la comedia de Blake Edwards y Maurice Richlin sobre el inspector Jacques Clouseau, un ladrón y un diamante famoso. Mancini compuso la música para la película y en 1964 el tema se lanzó como sencillo, producido por Joe Reisman con Plas John Johnson Jr. en ese cachondísimo saxofón tenor. La serie de dibujos animados también es de Blake Edwards y apareció en 1969 con El Inspector —cuyo tema, “A Shot in the Dark”, es una bala que baila en cámara lenta— y La Hormiga y el Oso Hormiguero. La serie tuvo varias temporadas hasta 2010, la música sigue siendo la misma. Además, el compositor Doug Goodwin hizo la entrada y la salida para los capítulos, mientras que William Lara y Walter Greene hicieron todas las variantes incidentales, con efectos especiales, para el desarrollo de las historias. Henry Mancini, quien además grabó noventa discos de estudio, cuarenta sencillos y se colgó veinte Grammys y cuatro premios de la Academia, aparece en el capítulo Pink, Plunk, Plink, cuando la Pantera Rosa dirige una orquesta que toca su propio tema. El único en el público es Mancini que aplaude sonriente su música rosa.