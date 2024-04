Ópera muestra a una malinche víctima de sus circunstancias

Para la soprano Mariana Valdés, El vencedor vencido, ópera de Federico Ibarra, que se estrenó ayer en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, muestra a una Malinche víctima de sus circunstancias, pero también como reflejo de la complejidad de la identidad mexicana, pues aunque es vista generalmente como traidora, en este montaje reclama el yugo del imperio mexica hacia otros pueblos indígenas.

“La Malinche representa ambos polos, simboliza la pérdida de la identidad cultural, que no sólo es de La Malinche, sino de todas las culturas indígenas, pero también estas circunstancias difíciles a las que se enfrentaron, tanto ella como los demás pueblos indígenas durante la Conquista, así que, por ejemplo, en el libreto, Cuauhtémoc la acusa de traidora, pero ella responde: ‘No soy la traidora, ustedes fueron los verdugos de su raza’, haciendo referencia a la opresión que ejercían los mexicas sobre otros pueblos indígenas”, compartió a La Razón Mariana Valdés, previo al estreno de la ópera con libreto del escritor Enrique Serna.

La obra de Federico Ibarra se sitúa en la fatídica expedición que hizo Hernán Cortés a Las Hibueras, tras la Conquista, un hecho que terminó en fracaso, porque el español llevó consigo a cerca de cinco mil hombres y sólo regresó con 300, padeciendo hambre y las complejidades de la selva. En esa travesía decidió ir con La Malinche y Cuauhtémoc.

La soprano Mariana Valdés, quien tiene seis años de no presentarse en México y debutó ayer en el Palacio de Bellas Artes, destacó que en la ópera de Federico Ibarra hay dos momentos cruciales en su personaje, los cuales le permitieron explotar más sus capacidades vocales e interpretativas.

Es un texto muy crudo, en especial, lo que describe La Malinche de lo que vivió desde su infancia y en su vida de opresión, es víctima de sus circunstancias, sé que es percibida como traidora, pero en este caso es totalmente víctima

Mariana Valdés

Soprano

“Tengo un par de momentos, es difícil controlar la emoción, porque el texto es muy crudo, si no tuviera que cantar podría desbordarme de emoción, pero al tener que hacerlo esa emoción tiene que llegar a un límite en el que se pueda transmitir, que no me impida completar la frase vocalmente, entonces hay un par de momentos, tanto en el aria de ‘Malinche’, en el que ella expresa por qué este rencor hacia los aztecas; y una de las últimas escenas en la que finalmente apresan a Cuauhtémoc”, contó.

Dijo que la partitura del compositor Federico Ibarra logra transmitir todas las emociones de los personajes, de ahí que vio acertada la decisión de que el dispositivo escénico sea contemporáneo y no incluya referencias directas a la época después de la Conquista. Consiste en una plataforma circular que está colgada en el centro del escenario y los vestuarios son actuales, en colores gris y negro.

“Algo que me parece interesante es que esta partitura transmite la intensidad emocional de estos momentos de la historia, la música es clave para sumergir al público en la trama y capturar el auge, la esencia de cada momento dramático. No vamos a ver una puesta en escena tradicional, no va a haber ninguna pirámide o penacho, es un gran recurso, porque lleva al espectador a sumergirse en la trama y en la música”, resaltó.

El vencedor vencido tendrá una función más el 21 de abril a las 19:00 horas en Bellas Artes. Estará bajo la dirección concertadora de Iván López Reynoso y en esta ocasión La Malinche será interpretada por la soprano Mariana Echeverría.

El vencedor vencido