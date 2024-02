Rama lama fa fa fa: el brother Wayne Kramer salió disparado de este mundo como su “Rocket Reducer No. 62”. La muerte alcanzó al guitarrista, compositor, cantante y productor que armó al meteórico MC5, grupo de carrera corta e influencia muy larga, con sólo tres discos revolucionarios. Músico, activista, adicto, presidiario, carpintero, héroe de la contracultura y, sobre todo, un gran ser humano, el cáncer de páncreas lo mató a los 75 años.

Fans de James Brown, Little Richard y Chuck Berry, Los Motor City 5 querían tocar el rock más salvaje de Detroit con un ataque de dos guitarristas fuera de serie: Kramer y Fred “Sonic” Smith, el carismático cantante Rob Tyner, y una sección rítmica maciza que mantenía el curso entre los excesos de distorsión y feedback. Entonces, en 1967, apareció John Sinclair con ideología, drogas y un saxofón, y los introdujo al free jazz. Con sus “hermanitos”, los Chiflados de Iggy Pop, empollaron el huevo protopunk que una década más tarde estallaría como granada nazi en la cara del mainstream. Un gran crack musical.

Sinclair se volvió mánager y gurú. Periodista, activista radical de izquierda y fundador del partido Panteras Blancas, hizo de Los MC5 el brazo musical de su organización antisistema, prodrogas y sexo libre, afiliando a los obreros y estudiantes que los seguían al grito de Kick out the jams, motherfuckers! Eran canciones cargadas de ideas políticas, por tanto, la música también tenía que ser revolucionaria: distorsión y letras combativas. Para Kramer el concierto era la experiencia central de la música, eran conocidos por intensos y extremos, por eso su primer disco fue en vivo, en el Grande Ballroom: Kick Out the Jams, de 1968. En el mismo tono siguieron Back in the USA y High Time, ejemplares del rock feroz y transgresor que se exhibió en la Convención Nacional Democrática de Chicago ese año. Por todo eso prohibieron sus discos, los vetaron en el radio, les cerraron las puertas y la policía los acosó por puro deporte. Hasta que Sinclair fue sentenciado a nueve años de cárcel por dos pinches toques. Los MC5 se desbandaron en 1972, era imposible seguir.

Pero Kramer también cayó por vender droga a dos agentes encubiertos en 1975 y fue sentenciado a cuatro años. Dentro, formó la banda Street Sounds con el trompetista Red Rodney, del grupo de Charlie Parker.

De esa experiencia surgió la fundación Jail Guitar Doors, para donar instrumentos y dar clases de música en las prisiones. Se dedicó a tocar y a producir más de cincuenta discos propios y ajenos, y a la carpintería de casas, mientras apoyaba a Bernie Sanders, el candidato de los punks. Coherente hasta el final, no como…