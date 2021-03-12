Rodrigo Herrera, de "Shark Tank México", se casa con reina de belleza de Canadá

El empresario Rodrigo Herrera, conocido por ser uno de los tiburones del programa “Shark Tank México”, se casó en Acapulco con Marta Magdalena Stępień, una exreina de belleza de Canadá.

Se desconoce con exactitud qué día contrajo nupcias Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab, pero los detalles que se tienen es que el evento fue en Acapulco y que fue una celebración íntima a la que asistieron familiares y amigos cercanos a la pareja.

De acuerdo con la revista “Quién”, el empresario prepara una fiesta para diciembre próximo, en la que celebrará formalmente su enlace por lo religioso y por lo civil.

¿Quién es Marta Magdalena Stępień?

Marta Magdalena Stępień, de 27 años, nació en Varsovia, Polonia, pero creció en Canadá y se graduó del programa de Ingeniería Biomédica en el St. Clair College de Windsor.

Tras ser proclamada reina de belleza de Canadá, Marta Magdalena Stępień participó en el certamen Miss Universo en 2018.

De acuerdo con los reportes, Marta Magdalena y Rodrigo Herrera se casaron luego de un noviazgo de ocho meses.