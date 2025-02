El desgarrador mensaje que Daniel Bisogno le dejó a su hija antes de morir

El conductor de Ventaneando Daniel Bisogno falleció este jueves a los 51 años de edad, lo que conmocionó al mundo del espectáculo.

Daniel Bisogno confesó en una entrevista con Pati Chapoy que lo que realmente le daba miedo de morirse era dejar solita a su hija Michaela, ya que está chiquita y actualmente tiene 8 años de edad, casi 9.

La primera vez que el presentador y actor estuvo hospitalizado de manera grave, se despidió de su hija, porque creía que ya no la iba a volver a ver.

En ese momento, Daniel Bisogno entró al quirófano de emergencia porque se le reventaron las várices esofágicas, por lo que tenía una hemorragia interna.

Este fue el desgarrador mensaje que le dejó Daniel Bisogno a su hija Michaela

El conductor de Ventaneando recordó que momentos antes de que lo ingresaran para operarlo habló con su hija Michaela, de entonces 7 años, a quién le dijo unas emotivas palabras.

“Papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo, y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo, quiero que seas feliz.

“Quiero que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos ha hecho tu papá. Porque en algún momento que te sientas triste, vas a ser más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir: ‘Mi papá era chistoso’. Que sepas que nada me dolería más que no volver a verte”, recordó entre lágrimas Daniel Bisogno.

Quiero que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos ha hecho tu papá. Porque en algún momento que te sientas triste, vas a ser más grande a lo mejor te vas a reír El emotivo mensaje que le dejó Daniel Bisogno a su hija



Daniel Bisogno presume a su hija en redes ı Foto: @danielbisogno

Asimismo, recordó que sintió terror mientras a él se lo llevaban en camilla y su hija se quedaba afuera en el pasillo sosteniendo una muñequita.

Después de que Daniel Bisogno sobrevivió a este episodio mencionó que ya tiene listo su testamento y que su beneficiaria será su hija Michaela, aunque también destinará parte de su herencia a sus papás, pero ella sería la única heredera de todas sus pertenencias y fortuna.