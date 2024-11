Mayela Laguna rompe en llanto, luego de que le quitaron el apellido de Luis Enrique Guzmán a su hijo | VIDEO

La pelea legal ha terminado. Después de meses de polémica, se emitió una sentencia sobre el caso del hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, al determinarse que el pequeño no es hijo del integrante de la familia Pinal.

El caso ha sido sumamente mediático, pues en un inicio, el hijo de Silvia Pinal sí había aceptado la paternidad del menor, pero cuando terminó su relación con Mayela Laguna, el hombre expresó su inseguridad sobre si en realidad el pequeño tenía su sangre.

Al final, se determinó que el menor no era hijo de Luis Enrique Guzmán, de acuerdo con lo que reveló una prueba de sangre que se realizó recientemente; a pesar de ello, el abogado del menor aseguró que puso haber un error en los tests.

Luis Enrique Guzmán se encuentra en medio de una batalla legal contra su ex pareja, Mayela Laguna.

¿Cuál fue la sentencia en el caso de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna?

De acuerdo con la información que compartieron las partes involucradas afuera del tribunal familiar en CDMX, el juez encargado determinó que no existe un lazo sanguíneo entre el empresario y el menor de cinco años, por lo que se ha determinado que se retirará el apellido Guzmán.

“Ahorita ya tenemos la sentencia y con eso ya se anula todo lo demás. Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso y finalmente ahorita estoy libre de eso y no nada más yo, toda mi familia, por eso estamos agradecidos", expresó Luis Enrique Guzmán.

En ese sentido, se reveló que el apellido Guzmán será retirado de toda la documentación del menor en cuanto sea firmada la sentencia del caso. Sobre la pensión, no habrá un reembolso por ello y se mantendrá en 7 mil pesos, de acuerdo con el abogado del menor.

Mayela Laguna rompe en llanto tras sentencia por la paternidad de su hijo

Mayela Laguna no se quedó callada ante la situación, pero dejó en claro que en sus planes no está apelar por la decisión del juez. Se mostró con lágrimas en los ojos por la situación incómoda que vivió en el juzgado y asegurando que no es una mala persona.

"Ya se terminó, fue decisión de un juez. Sí se quita el apellido, mi hijo ya no es figura pública, entonces les pido por favor que ya no se mencione. Lo menos que puedan”, expresó la mujer.

Además, la ex pareja de Luis Enrique Guzmán, señaló que el juez habría omitido algunos detalles que podrían haber cambiado su percepción: "Creo que el juez no tomó en cuenta muchas cosas, el juez creyó en él, en que a penas nos conocíamos cuando tuvimos una relación de 12 años. Creyó en muchas cosas que no son verdad, es lo único que les puedo decir”, dijo.

A pesar de todo, Mayela Laguna aseguró que se encuentra tranquila. Ella y su hijo harán una nueva vida, pues ya se han mudado fuera de la Ciudad de México para recomenzar y vivir tranquilamente después del escándalo de paternidad de Luis Enrique Guzmán.