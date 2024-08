Filtran presunto audio de Mayela Laguna deseándole la muerte a Silvia Pinal: 'Estaría genial'

Mayela Laguna se encuentra sumida en la polémica, pues se dio a conocer un presunto audio en el que la ex esposa de Luis Enrique Guzmán le deseó la muerte a su ex suegra Silvia Pinal, lo cual ha desatado escándalo en el mundo de la farándula.

Esto ocurre en medio de la polémica en la que Luis Enrique afirma que no es el padre biológico de Apolo, el hijo que engendró con Mayela Laguna, situación por la que llevan ya un buen rato en pleitos legales y haciéndose y solicitando diversas pruebas de paternidad para corroborar si realmente el señor puso su semilla genética para la gestación el niño.

Y es que todo el escándalo inició cuando a Luis Enrique Guzmán un día se le ocurrió decir que no era el padre biológico del niño e incluso se hizo una prueba de paternidad que salió negativa. No obstante, Mayela Laguna le reclamó diciéndole que esa prueba no era válida y desde entonces han tenido su pelea legal.

Ahora, el programa número uno del escándalo venenoso, “Chisme no like”, dio a conocer un presunto audio en el que Mayela Laguna aparentemente le desea la muerte a su ex suegra Silvia Pinal, implicando que su deceso podría beneficiarla en su proceso legal en contra de Luis Enrique.

"Yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. Estaría genial que se muriera el día de la prueba", se escucha en la grabación.

En otra parte del audio, Mayela Laguna presuntamente dice que no tiene idea de quien es el verdadero padre de Apolo, sugiriendo que podría ser un caballero con mejor cuerpo que el hijo de Silvia Pinal: "No me acuerdo quién es, solo recuerdo que era alto y moreno", dice.

Hasta el momento se desconoce cómo fue "Chisme No Like" consiguió el audio, aunque se teoriza que una amiga suya pudo habérselo mandado al programa, aunque también existe la posibilidad de que haya sido creado con IA.