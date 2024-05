Alejandra Guzmán revela que desheredó a Apolo, hijo de Mayela Laguna: 'lástima'

La polémica de Apolo, el presunto hijo no legítimo de Luis Enrique Guzmán, sigue, pues ahora Alejandra Guzmán reveló que ya desheredó al menor, el menor el cual ya dice que no fue engendrado por su hermano con Mayela Laguna.

En un encuentro con los medios, Alejandra Guzmán le reveló a la prensa que ya sacó de su testamento al niño, pues remarcó que no era de su familia, cosa que lamentaba porque, según ella sí lo quería mucho.

Cabe recordar que hace algún tiempo, Alejandra Guzmán dio a conocer que incluyó a Apolo en su testamento. No obstante, tras el escándalo de que su hermano aseguró que no es suyo, gracias a una prueba de ADN que dijo que se hizo, la famosa cambió de opinión sobre dejarle algo a menor.

Enrique Guzmán, de nuevo hizo comentarios en contra de Mayela Laguna y su hijo Apolo y ella le responde de manera contundente. #VLA #EstoyBienCuandoMamá. pic.twitter.com/grN1x6TohV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 10, 2024

Alejandra Guzmán dijo que estaban al tanto de que Apolo no era nieto de Silvia Pinal y no tenía que ahondar más en el tema.

"Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón", dijo la famosa cantante.

Luego de ser cuestionada por los reporteros respecto a si Apolo continuaba en su testamento de ella, Alejandra Guzmán respondió tajantemente no, pues al parecer no está de acuerdo con que Mayela Laguna le haya querido “enjaretar” el menor a su hermano: "No, desgraciadamente no".

Hasta ahora, Mayela Laguna, la madre del niño, no se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, Enrique Guzmán, el cantante a acusado por Frida Sofía de abuso, afirmó con los comentarios desafortunados que lo caracterizan que el menor no tenía sus genes, porque según él tenía un color de pies diferente.