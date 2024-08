Mayela Laguna rompe en llanto tras prueba de paternidad con Luis Enrique Guzmán: 'No es justo para mi hijo' | VIDEO

Luis Enrique Guzmán asistió al Instituto de Ciencias Forenses, donde se encontró con su expareja, Mayela Laguna, así como con su hijo, a quien él desconoce desde hace varios años. Serán dos días diferentes en los que se realicen las pruebas periciales de genética molecular.

Dicha prueba de paternidad fue ordenada por un juez familiar, ya que el hijo de Silvia Pinal asegura que él no es el padre del hijo de Mayela Laguna. Durante un encuentro con la prensa, Luis Enrique se negó a dar declaraciones al respecto del drama que rodea a su familia y pidió respeto por la situación.

La familia de Enrique, ha mostrado su apoyo al hombre, pues parece ser que ninguna de sus hermanas reconoce a su presunto hijo como suyo, aunque Mayela, su ex pareja, le ha asegurado en más de una ocasión que sí es el padre.

Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna y el menor de edad de nombre “A”, acudieron al Instituto de Ciencias Forenses, para someterse a la prueba pericial de genética molecular, ordenada por un juez familiar. El hijo de doña Silvia Pinal demandó en tribunales que no es el padre (1/2) pic.twitter.com/20bKv5pu0q — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 19, 2024

Mayela Laguna estalla en llanto por la prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna apareció ante los medios al salir del Instituto de Ciencias Forenses en compañía de su hijo mientras lloraba. Enseguida, al ser abordada, la mujer aseguró que no daría declaraciones sobre lo sucedido dentro.

De este modo, la mujer no detalló sobre el encuentro de Luis Enrique con su hijo. "Les pedí con todo respeto que no pasara esto", aseguró, visiblemente afectada, aunque al final reveló, algo molesta, que sí se había llevado a cabo la prueba, aunque no con las condiciones que ella esperaba.

Reveló así que a la prueba no asistieron los dos peritos, como ella lo deseaba, sino que el momento se dividirá en dos días. "No quería que fueran dos días", aseguró ella, dejando en claro que teme por la veracidad de los resultados por alguna posible manipulación entre los días.

"¿Crees que puede haber mano negra?", le cuestionó un reportero de Chisme No Like, ante lo que ella aseguró "no se nada, no me gusta que sea otro día nada más". Mayela dejó claro que lo que pasa "no es justo para su hijo" y aclaró que "el proceso nunca se ha respetado".

Usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar al video. Por un lado, algunos usuarios aseguran que el hijo de Mayela Laguna no sería de Luis Enrique Guzmán por su expresión, mientras que otros, lamentan que la mujer este mortificada por todo a lo que ha sido sometido su hijo y los cuestionamientos sobre quien es su padre.