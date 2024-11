Mhoni Vidente predice la muerte de una gran estrella del cine mexicano el 2 de noviembre ¿Silvia Pinal?

Oh... no

Mhoni Vidente acaba de hacer una predicción extremadamente polémica, pues la pitonisa cubana afirmó que los astros y las cartas le dijeron que este sábado 2 de noviembre se va a morir una figura de la actuación legendaria del cine mexicano, que le va a doler a toda la nación.

A través de un video que compartió en Youtube, Mhoni Vidente hizo el alarmante anuncio que tiene a todos los cinéfilos y amantes de la farándula al filo del asiento y que posiblemente les arruine las celebraciones de Día de Muertos.

En su video, la famosa adivina le advirtió a todo el pueblo de México que este 2 de noviembre habrá una muerte de una actriz. Aunque no dio expresamente el nombre de las famosas, dio pistas que sugieren la identidad de la misma y las candidatas son muy reducidas como para que se tratara de una declaración vaga.

Esto porque la pitonisa de la farándula mexicana aseguró que la próxima en morir será una muy famosa actriz de la época de oro del cine mexicano y que tiene más de 70 años.

“Se viene una tragedia muy fuerte a nivel artístico. Es una mujer que va a dejar completamente la zozobra en el mundo artística; es arriba de 70 años. Es un ícono de la etapa de oro de las novelas, de la artisteada y le va a llorar mucha gente”, aseguró Mhoni Vidente.

“Vamos a estar consternados todos por esa tragedia”, sentenció la lectora de cartas cubana, tratando de que los fans se preparen para el impacto de la noticia.

Tomando en cuenta la información compartida por Mhoni Vidente, las opciones de la famosa que podría perder la vida este sábado 2 de noviembre son o Silvia Pinal, quien tiene 94 años, o Elsa Aguirre, quien es de la misma edad.

Queda esperar a ver si se cumple la profecía de Mhoni Vidente o si queda en ridículo ante el pueblo de México. No obstante, es necesario recordar que doña Silvia Pinal afirmó hace poco durante su cumpleaños que ella no le teme a la parca.

“A mí no me asusta la muerte, la muerte se va y viene cuando se le da su gana. A mí que no me meta (…) Yo quiero decirles que tengan paciencia, que se disputan ‘que tú tienes, que yo tengo’, no, señora, aquí todos tenemos de bien y bonito, así que ¡adelante!”, sentenció.