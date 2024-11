¿Quién es Chloe Bailey? La cantante que se hizo tendencia por su disfraz de Jessica Rabbit en Halloween 2024

Chloe Bailey se apropió de las tendencias recientemente por su sensual disfraz de Jessica Rabbit para Halloween, con el que generó diversas opiniones por parte del público, al ser una mujer de piel morena en el personaje de una pelirroja.

Si bien por un lado Chloe Bailey conquistó los corazones de miles de Internautas al verla personificar al personaje de una manera tan fiel al material original, quienes no están de acuerdo con que hayan cambios en el color de piel, han dejado ver su molestia través de redes sociales.

Sin lugar a dudas, Halloween es el momento perfecto para mostrar un lado diferente de ti mismo, el cual muchos aprovechan para presumir su belleza al disfrazarse de personajes de la cultura pop, ya sea que vengan de películas, series, libros o más.

El disfraz de Chloe Bailey como Jessica Rabbit

El disfraz es muy fiel a la versión original, pues luce unos guantes largos de color morado y una melena roja oscura, además del característico labial rojo y sombra de ojos, así como las cejas delgadas del dibujo animado.

Sin embargo, lo que más destaca y es sin lugar a dudas el centro del look es el vestido rojo. Adornado completamente con pedrería, luce el característico escote bajo de corazón y la abertura de la falta hasta la cadera.

Algunos de los comentarios han sido mensajes como “qué mujerón"; “como dos gotas de agua”, “ya nos quitaron a una pelirroja, ahora nos quieren quitar a la otra, que paren ya" y “si hay sirenita negra, ¡que no haya Jessica Rabbit!“, expresa la audiencia.

Desde hace años, ha sido un tema discutido si está bien o no que las personas con otros tonos de piel interpreten a personajes que no encajan con su etnia, tema muy complicado que ha provocado opiniones diversas y encontradas.

Chloe Bailey dressed as Jessica Rabbit for Halloween.

📸: Chloe Bailey/IG pic.twitter.com/ntRDA7keqJ — Style-Stars (@stylestarss) November 1, 2024

¿Quién es Chloe Bailey?

Chloe Bailey es una cantante y actriz americana de 26 años, conocida por ser la mitad del duo musical con su hermana, Halle Bailey. La artista no está casada ni tiene hijos por el momento.

Se crio en Georgia y se mudó a Los Ángeles a mediados del 2012. Interpretó papeles secundarios en películas, incluyendo The Fighting Temptations, protagonizada por Beyoncé, y la película para televisión de Disney, Let It Shine.

Algunas de sus canciones más populares son ‘Have Mercy’, ‘Treat Me’ y ‘Never let you go’. Tan solo en su Instagram, cuenta con más de 7 millones de seguidores, con quienes comparte detalles de sus proyectos y fotos de su persona.